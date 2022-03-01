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Окупантів залишили без зв’язку в Україні. Вони почали віджимати телефони у мирних громадян

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Вівторок 01 березня 2022 00:32
Окупантів залишили без зв’язку в Україні. Вони почали віджимати телефони у мирних громадян Російські окупанти почали забирати телефони у українців (колаж Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Однак тепер, позбавившись можливості телефонувати зі свої номерів, окупаційні війська дедалі частіше відбирають телефони у мирних громадян України.

"Закликаємо українців, у яких відібрали мобільний телефон представники ворожих військ, якомога швидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон", - йдеться у заяві Держспецзв'язку.

Представники служби розуміють, що "зробити це, коли забрали телефон, непроста задача, однак це дуже важливо".

Постарайтеся швидко знайти сусідів, у яких є телефон, або скористайтеся стаціонарним апаратом - від цього залежить безпека нашої держави і життя українців.

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Нагадаємо, що українські кібервійська виклали в мережу базу телефонів співробітників Кремля.

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