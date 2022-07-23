"Вона була напружена, як камінь": чоловік Писанки розповів про останні дні актриси

Деталі останніх днів актриси

Ігор і Руслана останнім часом були в Німеччині, в місті Кайзерлаутерн, де Писанка проходила лікування.

Руслана нікому не хотіла говорити про свою хворобу, бо хотіла, щоб її запам'ятали життєрадісною і легкою.

"І навіть коли виходили на вулицю, це ж Німеччина, така, бюрократична машина, якщо є термін, то треба прийти вчасно. Так вона готувалася до цього, щоб ніхто навіть не здогадався, що з нею щось не так. Якусь перуку, якусь шапочку, підфарбовувалася, виходила і посміхалася. Хоча були такі хвилі болю, коли я тримав її за руку і розумів, що вона вся напружена така, як камінь, але вона посміхалася і ми йшли", - мало не плачучи розповів чоловік актриси.

Руслана Писанка та ігор Ісаков (facebook.com/igorisakov)

У Німеччині пару прихистила німецька сім'я, там і лікувалася Руслана. Актриса перенесла шосту хіміотерапію.

"Нам неймовірно пощастило, що в Німеччині з'явилися такі друзі, які нас відразу пустили до себе в сім'ю. Це був будинок. І так вийшло, що вони їхали у відпустку і десь днів через п'ять, як Руся пішла, підійшов чоловік і сказав: "Візьміть ключі від будинку і живіть у нас стільки, скільки треба". Я забрав Русю після крапельниці. Була шоста хімія, я забрав її і відразу привіз в будинок", - згадує Ігор.

Він повідомив, що безмежно вдячний цій родині, що дали відчути Русі останні дні себе як вдома.

Відзначимо, що прощання з Русланою Писанкою спочатку пройде в Німеччині, в місті Кайзерслаутерн. Потім чоловік зірки перевезе її прах до Києва і тут артистку поховають на Байковому кладовищі.