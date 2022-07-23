"Вона була напружена, як камінь": чоловік Писанки розповів про останні дні актриси
Руслана Писанка померла 19 липня від онкології. Відомій українській актрисі було 56 років. Чоловік артистки Ігор Ісаков розповів, якими були останні дні знаменитої українки.
Про це чоловік Руслани повідав у студії "Сніданку з 1 + 1".
Деталі останніх днів актриси
Ігор і Руслана останнім часом були в Німеччині, в місті Кайзерлаутерн, де Писанка проходила лікування.
Руслана нікому не хотіла говорити про свою хворобу, бо хотіла, щоб її запам'ятали життєрадісною і легкою.
"І навіть коли виходили на вулицю, це ж Німеччина, така, бюрократична машина, якщо є термін, то треба прийти вчасно. Так вона готувалася до цього, щоб ніхто навіть не здогадався, що з нею щось не так. Якусь перуку, якусь шапочку, підфарбовувалася, виходила і посміхалася. Хоча були такі хвилі болю, коли я тримав її за руку і розумів, що вона вся напружена така, як камінь, але вона посміхалася і ми йшли", - мало не плачучи розповів чоловік актриси.
Руслана Писанка та ігор Ісаков (facebook.com/igorisakov)
У Німеччині пару прихистила німецька сім'я, там і лікувалася Руслана. Актриса перенесла шосту хіміотерапію.
"Нам неймовірно пощастило, що в Німеччині з'явилися такі друзі, які нас відразу пустили до себе в сім'ю. Це був будинок. І так вийшло, що вони їхали у відпустку і десь днів через п'ять, як Руся пішла, підійшов чоловік і сказав: "Візьміть ключі від будинку і живіть у нас стільки, скільки треба". Я забрав Русю після крапельниці. Була шоста хімія, я забрав її і відразу привіз в будинок", - згадує Ігор.
Він повідомив, що безмежно вдячний цій родині, що дали відчути Русі останні дні себе як вдома.
Відзначимо, що прощання з Русланою Писанкою спочатку пройде в Німеччині, в місті Кайзерслаутерн. Потім чоловік зірки перевезе її прах до Києва і тут артистку поховають на Байковому кладовищі.
Як ми раніше писали, чоловік актриси назвав причину її смерті.
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