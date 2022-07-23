"Она была напряжена, как камень": муж Писанки рассказал о последних днях актрисы

Детали последних дней актрисы

Игорь и Руслана в последнее время были в Германии, в городе Кайзерлаутерн, где Писанка проходила лечение.

Руслана никому не хотела говорить о своей болезни, потому что хотела, чтобы ее запомнили жизнерадостной и легкой.

"И даже когда выходили на улицу, это же Германия, такая, бюрократическая машина, если есть срок, то надо прийти вовремя. Так она готовилась к этому, чтобы никто даже не догадался, что с ней что-то не так. Какой-то парик, какую-то шапочку, подкрашивалась, выходила и улыбалась. Хотя были такие волны боли, когда я держал ее за руку и понимал, что она вся напряжена такая, как камень, но она улыбалась и мы шли", - чуть не плача рассказал муж актрисы.

Руслана Писанка и Игорь Исаков (facebook.com/igorisakov)

В Германии пару приютила немецкая семья, там и лечилась Руслана. Актриса перенесла шестую химиотерапию.

"Нам невероятно повезло, что в Германии появились такие друзья, которые нас сразу пустили к себе в семью. Это был дом. И так получилось, что они ехали в отпуск и где-то дней через пять, как Руся ушла, подошел мужчина и сказал: "Возьмите ключи от дома и живите у нас столько, сколько надо". Я забрал Русю после капельницы. Была шестая химия, я забрал ее и сразу привез в дом", - вспоминает Игорь.

Он сообщил, что безгранично благодарен этой семье, что дали почувствовать Русе последние дни себя как дома.

Отметим, что прощание с Русланой Писанкой вначале пройдет в Германии, в городе Кайзерлаутерн. Затем муж звезды перевезет ее прах в Киев и здесь артистку похоронят на Байковом кладбище.