"Она была напряжена, как камень": муж Писанки рассказал о последних днях актрисы
Руслана Писанка умерла 19 июля от онкологии. Известной украинской актрисе было 56 лет. Муж артистки Игорь Исаков рассказал, какими были последние дни знаменитой украинки.
Об этом супруг Русланы поведал в студии "Сніданку з 1+1".
Детали последних дней актрисы
Игорь и Руслана в последнее время были в Германии, в городе Кайзерлаутерн, где Писанка проходила лечение.
Руслана никому не хотела говорить о своей болезни, потому что хотела, чтобы ее запомнили жизнерадостной и легкой.
"И даже когда выходили на улицу, это же Германия, такая, бюрократическая машина, если есть срок, то надо прийти вовремя. Так она готовилась к этому, чтобы никто даже не догадался, что с ней что-то не так. Какой-то парик, какую-то шапочку, подкрашивалась, выходила и улыбалась. Хотя были такие волны боли, когда я держал ее за руку и понимал, что она вся напряжена такая, как камень, но она улыбалась и мы шли", - чуть не плача рассказал муж актрисы.
Руслана Писанка и Игорь Исаков (facebook.com/igorisakov)
В Германии пару приютила немецкая семья, там и лечилась Руслана. Актриса перенесла шестую химиотерапию.
"Нам невероятно повезло, что в Германии появились такие друзья, которые нас сразу пустили к себе в семью. Это был дом. И так получилось, что они ехали в отпуск и где-то дней через пять, как Руся ушла, подошел мужчина и сказал: "Возьмите ключи от дома и живите у нас столько, сколько надо". Я забрал Русю после капельницы. Была шестая химия, я забрал ее и сразу привез в дом", - вспоминает Игорь.
Он сообщил, что безгранично благодарен этой семье, что дали почувствовать Русе последние дни себя как дома.
Отметим, что прощание с Русланой Писанкой вначале пройдет в Германии, в городе Кайзерлаутерн. Затем муж звезды перевезет ее прах в Киев и здесь артистку похоронят на Байковом кладбище.
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