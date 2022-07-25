Остеопатія: чому офіційна у світі практика вважається нетрадиційною в Україні

Що таке остеопатія

Це наука, що спирається на лікуванні хворих виключно руками лікаря, тобто ніяких медикаментів або хірургії. Вважається, що остеопатія, в тому вигляді в якому її представляють зараз, з'явилась близько 150 років назад у США.

Засновником називають американського хірурга Ендрю Тейлор Стіла, який тривалий час працював за фахом, але врешті-решт створив власний підхід діагностики та лікування захворювань.

Головною ідею цього напрямку є твердження про взаємозв'язок між усіма частинами тіла, починаючи від м'язів, кісток та внутрішніх органів, закінчуючи кров'яною та нервовою системою. Відтак, відновлюючи чи покращуючи кровообіг в тому, чи іншому місці, остеопат може позитивно вплинути на причину захворювання.

Цікаво, що прийшовши до спеціаліста остеопата лікувати щось конкретне, ви все одно будете лікувати увесь організм в цілому. Так відбувається через філософію причинно-наслідкового лікування, тобто маючи десь проблемне місце, воно буде погіршувати роботу й інших ділянок. Іншими словами, це як ефект доміно.

Завдяки знанням анатомії лікар під час огляду знаходить руками ті місця, що функціонують не так, як треба. Використовуючи свої руки, лікар впливає на м'язи, м'які тканини, кістки, зв'язки, суглоби й інші частини тіла таким чином, аби відновити функціональні властивості тіла.

Які захворювання лікує остеопатія

До остеопата можна звертатись, якщо ви хворієте на:

сколіоз

грижі хребта

варикоз

цистит

закреп

енурез

вегетосудинну дистонію

епілепсію

бронхіальну астму

гайморит

остеохондроз

захворювання опорно-рухового апарату

целюліт

артрит

плоскостопість

безсоння, дратівливість та хронічну втому

Як ви бачите, список доволі великий і далеко не повний. Все тому, що це безпечне лікування майже для всіх - від малюків до старих. Зокрема остеопатія корисна для вагітних, адже допомагає організму жінки краще впоратись з фізіологічними змінами, такими як:

набряки

токсикози

гіпертонус матки

болі в спині

рух кісток тазу

Слід зазначити, що окрім основного направлення, існують такі види остеопатії як:

Краніальна остеопатія лікує головний біль та патології нервової системи. Проводячи роботу з кістками черепа, хребта й тазу, які можуть бути ушкодженні навіть від народження.

остеопатія лікує головний біль та патології нервової системи. Проводячи роботу з кістками черепа, хребта й тазу, які можуть бути ушкодженні навіть від народження. Вісцелярна остеопатія лікує внутрішні органи. Впливаючи на кишківник та сечостатеві органи, виходить зняти спазми та розв'язати інші проблеми.

остеопатія лікує внутрішні органи. Впливаючи на кишківник та сечостатеві органи, виходить зняти спазми та розв'язати інші проблеми. Структуральна остеопатія відновлює правильне положення хребців та лікує захворювання м'язів, зв'язок, сухожилків та суглобів.

Також з'являються нові гілки в остеопатії, наприклад: енергетична, естетична, сакральна, біодинамічна та провокаційна остеопатія.

Протипоказання для лікування в остеопата

Враховуючи усі плюси такого лікування, воно підходить далеко не всім. Лікуватись в остеопата не можна якщо у вас:

ракові пухлини або інші новоутворення

психічні розлади

інфекційні захворювання

перенесений інсульт або інфаркт

запалення головного або кісткового мозку

погане згортання крові

остеопороз

В будь-якому випадку лише лікар може відповісти на питання доцільності лікування методами остеопатії.