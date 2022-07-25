Остеопатия: почему официальная в мире практика считается нетрадиционной в Украине

Что такое остеопатия

Это наука, опирающаяся на лечении больных исключительно руками врача, то есть никаких медикаментов или хирургии. Считается, что остеопатия в том виде, в каком ее представляют сейчас, появилась около 150 лет назад в США.

Основателем называют американского хирурга Эндрю Тейлор Стила, который долгое время работал по специальности, но в конце концов создал собственный подход диагностики и лечения заболеваний.

Главной идеей этого направления является утверждение о взаимосвязи между всеми частями тела, начиная от мышц, костей и внутренних органов заканчивая кровяной и нервной системой. Поэтому восстанавливая или улучшая кровообращение в том или ином месте, остеопат может положительно повлиять на причину заболевания.

Интересно, что придя к специалисту остеопата лечить что-то конкретное, вы все равно будете лечить весь организм в целом. Так происходит из-за философии причинно-следственного лечения, то есть имея где-то проблемное место оно будет ухудшать работу и других участков. Другими словами, это как эффект домино.

Благодаря знаниям анатомии врач во время осмотра находит руками те места, что функционируют не так, как надо. Используя свои руки, врач воздействует на мышцы, мягкие ткани, кости, связки, суставы и другие части тела таким образом, чтобы восстановить функциональные свойства тела.

Какие заболевания лечит остеопатия

К остеопату можно обращаться, если у вас:

сколиоз

грыжи позвоночника

варикоз

цистит

запор

энурез

вегетососудистая дистония

эпилепсия

бронхиальная астма

гайморит

остеохондроз

заболевания опорно-двигательного аппарата

целлюлит

артрит

плоскостопие

бессонница, раздражительность и хроническая усталость

Как вы видите, список довольно большой и далеко не полный. Все потому, что это безопасное лечение почти для всех, от малышей до стариков. В частности остеопатия полезна для беременных, ведь помогает организму женщины лучше справиться с физиологическими изменениями, такими как:

отеки

токсикозы

гипертонус матки

боли в спине

движение костей таза

Следует отметить, что кроме основного направления, существуют такие виды остеопатии как:

Краниальная остеопатия лечит головную боль и патологии нервной системы. Проводя работу с костями черепа, позвоночника и таза, которые могут быть повреждении даже от рождения.

остеопатия лечит головную боль и патологии нервной системы. Проводя работу с костями черепа, позвоночника и таза, которые могут быть повреждении даже от рождения. Висцеральная остеопатия лечит внутренние органы. Воздействуя на кишечник и мочеполовые органы, получается снять спазмы и решить другие проблемы.

остеопатия лечит внутренние органы. Воздействуя на кишечник и мочеполовые органы, получается снять спазмы и решить другие проблемы. Структуральная остеопатия восстанавливает правильное положение позвонков и лечит заболевания мышц, связей, сухожилий и суставов.

Также появляются новые ветви в остеопатии, например: энергетическая, эстетическая, сакральная, биодинамическая и провокационная остеопатия.

Противопоказания для лечения остеопата

Учитывая все плюсы такого лечения, оно подходит далеко не всем. Лечиться у остеопата нельзя если у вас:

раковые опухоли или другие новообразования

психические расстройства

инфекционные заболевания

перенесенный инсульт или инфаркт

воспаление головного или костного мозга

плохая свертываемость крови

остеопороз

В любом случае лишь врач может ответить на вопрос целесообразности лечения методами остеопатии.