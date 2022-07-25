Остеопатия: почему официальная в мире практика считается нетрадиционной в Украине

В Украине остеопатия одновременно популярна и нелегальна. Все потому, что у нас нет системы получения соответствующего образования, а практика остеопатии называется "другими медицинскими средствами".
Учитывая такие обстоятельства, остеопатом может назвать себя любой, а настоящих профессионалов не более нескольких сотен на всю страну.
Чем уникальна остеопатия и что она лечит - читайте в нашем материале Styler далее.
Это наука, опирающаяся на лечении больных исключительно руками врача, то есть никаких медикаментов или хирургии. Считается, что остеопатия в том виде, в каком ее представляют сейчас, появилась около 150 лет назад в США.
Основателем называют американского хирурга Эндрю Тейлор Стила, который долгое время работал по специальности, но в конце концов создал собственный подход диагностики и лечения заболеваний.
Главной идеей этого направления является утверждение о взаимосвязи между всеми частями тела, начиная от мышц, костей и внутренних органов заканчивая кровяной и нервной системой. Поэтому восстанавливая или улучшая кровообращение в том или ином месте, остеопат может положительно повлиять на причину заболевания.
Интересно, что придя к специалисту остеопата лечить что-то конкретное, вы все равно будете лечить весь организм в целом. Так происходит из-за философии причинно-следственного лечения, то есть имея где-то проблемное место оно будет ухудшать работу и других участков. Другими словами, это как эффект домино.
Благодаря знаниям анатомии врач во время осмотра находит руками те места, что функционируют не так, как надо. Используя свои руки, врач воздействует на мышцы, мягкие ткани, кости, связки, суставы и другие части тела таким образом, чтобы восстановить функциональные свойства тела.
К остеопату можно обращаться, если у вас:
Как вы видите, список довольно большой и далеко не полный. Все потому, что это безопасное лечение почти для всех, от малышей до стариков. В частности остеопатия полезна для беременных, ведь помогает организму женщины лучше справиться с физиологическими изменениями, такими как:
Следует отметить, что кроме основного направления, существуют такие виды остеопатии как:
Также появляются новые ветви в остеопатии, например: энергетическая, эстетическая, сакральная, биодинамическая и провокационная остеопатия.
Учитывая все плюсы такого лечения, оно подходит далеко не всем. Лечиться у остеопата нельзя если у вас:
В любом случае лишь врач может ответить на вопрос целесообразности лечения методами остеопатии.
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