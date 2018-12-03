Відмовилася від "Пєсні года": Ротару довела росіян до сказу

Колаж РБК-Україна

У РФ вважають, що легендарна артистка працює на "божевільну українську воєнщину"

Софія Ротару довела росіян до сказу своєю відмовою виступати для окупантів в Москві.

Так, культова артистка вирішила не їхати на концерт "Пєсня года" в столицю Російської Федерації. У зв'язку з цим член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства при Держдумі Вадим Манукян з піною у рота сказав, що Ротару потрібно позбавити звання народної артистки СРСР, а також висловив впевненість, що місце Софії Михайлівни на російській сцені займуть інші українські виконавці.

"Скатертиною дорога Лаймі, яка не хоче їхати в Крим. Скатертиною дорога Ротару, яка взагалі скасувала свої виступи в Росії. Нехай заробляють у себе на батьківщині і нехай розважають власну публіку. Ті артисти, які живуть на пострадянському просторі, повинні пам'ятати про те, що святе місце порожнім не буває. Завжди знайдуться артисти з цих же країн, які захочуть тут бути почутими", - сказав Манукян в коментарі "Дні.ру".

"Будемо вважати це природної ротацією артистів, яку глядачі чекали довгі роки. Вже реально набридло дивитися на те, як артисти намагаються всидіти на двох стільцях з метою побільше скрізь заробити", - сказився російський чиновник.

Також він заявив, що Ротару керівництво РФ "цілком має право позбавити звання народної артистки СРСР".

"Росія як правонаступник цієї держави вправі це зробити. Якщо вона вирішила, що її талант і творчість повинні служити божевільній українській воєнщині, то нехай це робить без звання", - резюмував Манукян.

Нагадаємо, раніше директор Ротару пояснив, з чим пов'язане рішення артистки не виступати на території Росії.

Також Styler опублікував топ-10 українських співачок, які у гонитві за російським рублем забули про своє коріння.

Відео: РБК-Україна