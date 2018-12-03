Отказалась от "Песни года": Ротару довела россиян до белого каления

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В РФ считают, что легендарная артистка работает на "обезумевшую украинскую военщину"

София Ротару довела россиян до белого каления своим отказом выступать для оккупантов в Москве.

Так, культовая артистка решила не ехать на концерт "Песня года" в столицу Российской Федерации. В связи с этим член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян с пеной у рта сказал, что Ротару нужно лишить звания народной артистки СССР, а также выразил уверенность, что место Софьи Михайловны на российской сцене займут другие украинские исполнители.

"Скатертью дорога Лайме, которая не хочет ехать в Крым. Скатертью дорога Ротару, которая вообще отменила свои выступления в России. Пусть зарабатывают у себя на родине и пусть развлекают собственную публику. Те артисты, которые живут на постсоветском пространстве, должны помнить о том, что свято место пусто не бывает. Всегда найдутся артисты из этих же стран, которые захотят здесь быть услышанными", - сказал Манукян в комментарии "Дни.ру".

"Будем считать это естественной ротацией артистов, которую зрители ждали долгие годы. Уже реально надоело смотреть на то, как артисты пытаются усидеть на двух стульях с целью побольше везде заработать", - взбесился российский чиновник.

Также он заявил, что Ротару руководство РФ "вполне вправе лишить звания народной артистки СССР".

"Россия как правопреемник этого государства вправе это сделать. Если она решила, что ее талант и творчество должны служить обезумевшей украинской военщине, то пусть это делает без звания", - резюмировал Манукян.

Напомним, ранее директор Ротару объяснил, с чем связано решение артистки не выступать на территории России.

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Видео: РБК-Украина