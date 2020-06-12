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Партія Медведчука привітала РФ з днем Росії: попросили діалогу і компромісу

STYLERЖиття    12.06.2020 - 11:33
Партія Медведчука привітала РФ з днем Росії: попросили діалогу і компромісу
Партія Медведчука ОПЗЖ привітала РФ днем Росії (колаж: РБК-Україна)

Партія ОПЗЖ від імені всіх українців привітала росіян і розповіла, що Україна страждає від русофобії

Партія ОПЗЖ, головою політради якої є Віктор Медведчук, привітала Росію з національним святом - Днем Росії, що відзначається 12 червня.

Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті партії. Крім урочистих слів вони помістили логотип партії - голуб-орігамі та соняшник на триколор Російської Федерації.

У вітальних словах "від імені всіх українців" згадали про "родинні зв'язки", "втому українців від русофобської істерії", а також про необхідність "діалогу та компромісу".

"Партія "Опозиційна платформа - За життя" від імені всіх українців, які виступають за відновлення співпраці та нормалізації відносин з Російською Федерацією, вітає росіян зі святом - Днем Росії!" - сказано у вітальній промові.

А українських політиків, які не підтримують курс партії "возз'єднання" назвали "національно стурбованими" і зарахували, а українців віднесли - до "ура-патріотичної меншини".

На думку партії ОПЗЖ, "наші народи згуртували на століття" спільні духовні та культурні цінності, спадщина, перемога у Великій вітчизняній війні...

"Саме тому всі спроби влади і національно стурбованих політиків, ура-патріотичної меншини вбити клин між українцями та росіянами, розірвати відносини між нашими країнами зазнали фіаско", - такий посил від імені всіх українців відправила в РФ партія ОПЗЖ.

Наостанок, у привітанні, зазначили, що Україна нескінченно потребує діалогу з РФ, зміни курсу та налагодження партнерства.

Нагадаємо, що в нинішньому скликанні Верховної Ради партію представляють 43 народних депутати.

До речі, день Росії раніше вважався днем незалежності РФ, але пізніше свято вирішили перейменувати.

Як ми писали раніше, Віктор Медведчук виявився співвласником 1+1. Крім того, у політика і бізнесмена знайшли спільний бізнес з Коломойським в енергетиці.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Віктор Медведчук
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