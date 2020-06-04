Молода українка розповіла, як їй пересадили серце: операція змінила життя

Молода українка після пересадки серця розповіла, як змінилося її життя і характер, і що потрібно робити для підтримки нового органу та серцебиття. Складну операцію дівчині провели кілька років тому в клініці в Білорусі, а витрати - 100 тисяч доларів - взяла на себе Україна.

24-річна Катерина Кравець з Вінницької області тепер мріє присвятити себе медицині, тому вступила до медучилища. Про це пише газета "Експрес".

Операція з пересадки серця, яка тривала понад 6 годин, була єдиним шансом для дівчини. Провели її, коли Каті був 21 рік, а проблеми з серцем у неї виникли з 5 класу ще в школі, коли під час бігу почали з'являтися тяжкість та задуха.

"Важку хворобу серця я успадкувала від матері. Її не стало, коли мені було 5 років. Тато незабаром покинув нас, тому виховували мене дідусь із бабусею", - згадує Кравець.

У лікарні поставили діагноз - гіпертрофічна кардіоміопатія, що загрожувало раптовою смертю, як і трапилося з її мамою. Медики сподівалися, що хвороба може зникнути з віком.

"Однак я відчував себе погано, серце тиснуло та кололо, тиск постійно падав, а пульс стрибав до 115 - 120 ударів на хвилину", - розповіла вона.

Лікарі попередили дівчину про необхідність провести трансплантацію, і що немає іншого способу врятувати життя.

Спочатку Каті встановили в грудну клітку дефібрилятор, який заводив серце, коли воно зупинялося. Кравець говорить, що коли заряд проносився по всьому тілу, то перед очима з'являлися спалахи.

Через 2 роки з'ясувалося, що в черевній порожнині дівчини постійно накопичувалася рідина, і відтягувати операцію з пересадки серця вже було не можна.

Катерина згадала, як прийшла у свідомість після операції й подумала: "Боже, я жива", і заплакала від щастя.

"А потім дізналася, що у мене б'ється серце 28-річного чоловіка. Він отримав черепно-мозкову травму в результаті аварії. Згоду на пересадку надав ще за життя. Одного разу вночі мені приснився мій рятівник - він був байкером", - розповіла Кравець.

Тепер дівчина повинна щодня приймати 14 таблеток, які підтримують новий орган, серцебиття, розріджують кров. Суворо заборонені спиртні напої та куріння, фізичні навантаження дозволяються тільки в міру.

"Навіть грейпфрут я не можу їсти, адже при взаємодії з певними ліками може статися відторгнення серця", - зазначила вона.

Також Катя зізналася, що після трансплантації у неї помітно змінився характер, вона стала більш жорсткою. Своїх шрамів на тілі дівчина не соромиться, проте пишається: "адже вони демонструють випробування, які пройшла, щоб мати можливість жити".

Раніше ми писали про те, що в грудні 2019-го в Україні вперше за 15 років провели складну операцію з пересадки серця.

А в лютому цього року у Києві кардіохірурги провели складну операцію по імплантації механічного серця - причому раніше в Україні нічого подібного не проводилося.

Нагадаємо, що кілька місяців тому Кабмін встановив ціни на операції з пересадки органів, і суми просто космічні.