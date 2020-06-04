Молодая украинка рассказала, как ей пересадили сердце: операция изменила жизнь

Молодая украинка после пересадки сердца рассказала, как изменилась ее жизнь и характер, и что нужно принимать для поддержания нового органа и сердцебиения. Сложную операцию девушке провели несколько лет назад в клинике в Беларуси, а расходы - 100 тысяч долларов - взяла на себя Украина.

24-летняя Екатерина Кравец из Винницкой области теперь мечтает посвятить себя медицине, поэтому поступила в медучилище. Об этом пишет газета "Экспресс".

Операция по пересадке сердца, которая длилась более 6 часов, была единственным шансом для девушки. Провели ее, когда Кате был 21 год, а проблемы с сердцем у нее возникли с 5 класса еще в школе, когда во время бега начали появляться тяжесть и удушье.

"Тяжелую болезнь сердца я унаследовала от матери. Ее не стало, когда мне было 5 лет. Папа вскоре покинул нас, поэтому воспитывали меня дедушка с бабушкой", - вспоминает Кравец.

В больнице поставили диагноз - гипертрофическая кардиомиопатия, что грозило внезапной смертью, как и случилось с ее мамой. Медики надеялись, что болезнь может исчезнуть с возрастом.

"Однако я чувствовал себя плохо, сердце давило и кололо, давление постоянно падало, а пульс прыгал до 115 - 120 ударов в минуту", - рассказала она.

Врачи предупредили девушку о необходимости провести трансплантацию, и что нет иного способа спасти жизнь.

Сначала Кате установили в грудную клетку дефибриллятор, который заводил сердце, когда оно останавливалось. Кравец говорит, что когда заряд проносился по всему телу, то перед глазами появлялись вспышки.

Через 2 года выяснилось, что в брюшной полости девушки постоянно скапливалась жидкость, и оттягивать операцию по пересадке сердца уже было нельзя.

Катерина вспомнила, как очнулась после операции и подумала: "Боже, я жива", и заплакала от счастья.

"А потом узнала, что во мне бьется сердце 28-летнего мужчины. Он получил черепно-мозговую травму в результате аварии. Согласие на пересадку предоставил еще при жизни. Однажды ночью мне приснился мой спаситель - он был байкером", - рассказала Кравец.

Теперь девушка должна ежедневно принимать 14 таблеток, которые поддерживают новый орган, сердцебиение, разжижают кровь. Строго запрещены спиртные напитки и курение, физические нагрузки позволяются только в меру.

"Даже грейпфрут я не могу есть, ведь при взаимодействии с определенными лекарствами может произойти отторжение сердца", - отметила она.

Также Катя призналась, что после трансплантации у нее заметно изменился характер, она стала более жесткой. Своих шрамов на теле девушка не стесняется, но гордится: "ведь они демонстрируют испытания, которые прошла, чтобы иметь возможность жить".

Ранее мы писали о том, что в декабре 2019-го в Украине впервые за 15 лет провели сложную операцию по пересадке сердца.

А в феврале этого года в Киеве кардиохирурги провели сложную операцию по вживлению механического сердца - причем ранее в Украине ничего подобного не проводилось.

Напомним, что несколько месяцев назад Кабмин установил цены на операции по пересадке органов, и суммы просто космические.