"Перевізники масово відмовляють": в УПЦ МП розповіли, що спецслужби заважають їм привозити віруючих в Київ на Хрещення Русі

Фото: (Колаж РБК-Україна)

Священик Олег Доминский розповів, що влада намагається створити видимість меншої кількості вірян УПЦ МП

27 липня в Києві на Володимирській гірці заплановано молебень і хресний хід на честь 1030-річчя з Дня Хрещення Русі. На поточний момент захід знаходиться під питанням, оскільки, на думку УПЦ МП, спецслужби масово скасовують рейсові автобуси до столиці України. Про це повідомляє пресс-служба УПЦ МП .

Так, на думку священнослужителів, державні службовці заборонили перевізникам Овруцького району їхати в цей день в столицю країни. Також, в церкві з'ясували, що 28 липня організацією автобусів для участі в урочистостях УПЦ Київського патріархату будуть займатися самі місцеві адміністрації.

"Всі перевізники почали масово відмовляти - всі ті, хто має свої автопарки, всі власники мікроавтобусів. Називають різні причини, але неофіційно розповідають, що 27 липня виходити на рейси в напрямку Києва їм заборонили спецслужби", — повідомив протоієрей Овруцької єпархії Олег Доминський.

Священик зробив висновок, що подібні дії з боку спецслужб покликані штучно створити видимість того, що віруючих Української Православної Церкви Московського Патріархату менше, ніж прихильників УПЦ Київського Патріархату.

Аналогічна інформація надходить з Запорізької, Сумської, Черкаської та Херсонської областей, а також Тернополя.

Нагадаємо, що Україну скоро відвідає делегація Константинополя з новинами за Томосом.

Відео: (video.rbc.ua)