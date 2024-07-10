Подняли девочку в сине-желтом наряде: видео с концерта Rammstein покорило сеть

Rammstein поразили слушателей

Во время исполнения песни Sonne артисты плыли на надувной лодке. В какой-то момент соло-гитарист Рихард Круспе заметил в толпе маленькую девочку, одетую в сине-желтый наряд.

Музыкант взял ее на руки и посадил в лодку, после чего продолжил движение дальше вдоль сцены, где пел фронтмен коллектива Тилль Линдеманн.

Остается неизвестным, в каком городе был снят ролик. Но некоторые пользователи в комментариях под видео говорят, что это якобы произошло в Испании.

Если ознакомиться с расписанием концертов Rammstein на их официальном сайте, то можно увидеть, что они отыграли концерт в Барселоне еще 11 июня.

Также остается неизвестным, была ли девочка украинкой, поскольку автор видео не стал этого уточнять.

Реакция сети

Тем не менее, украинцы продолжают благодарить исполнителей за трогательный жест и не жалеют для знаменитостей теплых слов поддержки.

"С первого дня войны Rammstein на стороне Украины. К нам в ЛА они приезжали в 2022-м, с этим же концертом, офигенное было зрелище"

"Великолепный жест со стороны Rammstein!"

"Это в Испании, насколько нам известно"

"Как здорово! Это очень трогательно".

Что известно о позиции Rammstein по отношению к Украине

Летом 2022 года Линдеманн поднял украинский флаг на одном из своих концертов, проходившем тогда в Цюрихе, Швейцария. Флаг артисту передал один из слушателей во время исполнения им песни Angel.

Кроме того, коллектив отменил все концерты, запланированные на 2022 год в стране-агрессоре. На сайте артистов можно было увидеть официальное заявление, обнародованное на нескольких языках - немецком, украинском и русском.

"Группа Rammstein хотела бы выразить поддержку народу Украины, который сопротивляется ужасной агрессии со стороны российского правительства. Прежде всего в этот момент мы глубоко сочувствуем украинскому народу и чувствуем скорбь из-за их страданий", - писали музыканты.

Но после этого фронтмен Rammstein решил удивить поклонников из Украины не столь приятным поступком. Он выпустил клип, к которому были причастны россияне.

Ролик на песню Zunge был создан в сотрудничестве с клипмейкером из России Анной Цукановой-Котт, а сами съемки проходили в Москве.

Известно, что видео сняли еще в 2021 году, однако презентовать его Тилль решил только в сентябре 2023 года. Такой поступок со своей стороны он никак не стал комментировать.