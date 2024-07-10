Подняли девочку в сине-желтом наряде: видео с концерта Rammstein покорило сеть

Немецкая группа Rammstein на одном из своих концертов удивила публику неожиданным поступком. В частности, участники коллектива пригласили на сцену девочку, которая была в платье цветов украинского флага.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ролик, уже обнародованный в соцсети X (бывший Twitter).
Во время исполнения песни Sonne артисты плыли на надувной лодке. В какой-то момент соло-гитарист Рихард Круспе заметил в толпе маленькую девочку, одетую в сине-желтый наряд.
Музыкант взял ее на руки и посадил в лодку, после чего продолжил движение дальше вдоль сцены, где пел фронтмен коллектива Тилль Линдеманн.
Остается неизвестным, в каком городе был снят ролик. Но некоторые пользователи в комментариях под видео говорят, что это якобы произошло в Испании.
Если ознакомиться с расписанием концертов Rammstein на их официальном сайте, то можно увидеть, что они отыграли концерт в Барселоне еще 11 июня.
Также остается неизвестным, была ли девочка украинкой, поскольку автор видео не стал этого уточнять.
Где-то на концерте Rammstein. pic.twitter.com/Qnm3AAsQcl — Ivo 2 ♥️ (@Ivo21840813) July 9, 2024
Тем не менее, украинцы продолжают благодарить исполнителей за трогательный жест и не жалеют для знаменитостей теплых слов поддержки.
Летом 2022 года Линдеманн поднял украинский флаг на одном из своих концертов, проходившем тогда в Цюрихе, Швейцария. Флаг артисту передал один из слушателей во время исполнения им песни Angel.
Кроме того, коллектив отменил все концерты, запланированные на 2022 год в стране-агрессоре. На сайте артистов можно было увидеть официальное заявление, обнародованное на нескольких языках - немецком, украинском и русском.
"Группа Rammstein хотела бы выразить поддержку народу Украины, который сопротивляется ужасной агрессии со стороны российского правительства. Прежде всего в этот момент мы глубоко сочувствуем украинскому народу и чувствуем скорбь из-за их страданий", - писали музыканты.
Но после этого фронтмен Rammstein решил удивить поклонников из Украины не столь приятным поступком. Он выпустил клип, к которому были причастны россияне.
Ролик на песню Zunge был создан в сотрудничестве с клипмейкером из России Анной Цукановой-Котт, а сами съемки проходили в Москве.
Известно, что видео сняли еще в 2021 году, однако презентовать его Тилль решил только в сентябре 2023 года. Такой поступок со своей стороны он никак не стал комментировать.
Мы рассказывали про 8 мировых звезд, посетивших Украину во время войны.
Также почитайте, как мировые звезды отреагировали на ракетный удар по "Охматдету".