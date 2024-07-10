Підняли дівчинку у синьо-жовтому вбранні: відео з концерту Rammstein підкорило мережу

Rammstein вразили слухачів

Під час виконання пісні Sonne артисти пливли на надувному човні. В якийсь момент соло-гітарист Ріхард Круспе помітив у натовпі маленьку дівчинку, яка була одягнена у синьо-жовте вбрання.

Музикант взяв її на руки та посадив до човна, після чого продовжив рух далі вздовж сцени, де співав фронтмен колективу Тілль Ліндеманн.

Залишається невідомим, в якому саме місті був знятий ролик. Але деякі юзери в коментарях під відео говорять, що це нібито відбулося в Іспанії.

Якщо ознайомитися з розкладом концертів Rammstein на їхньому офіційному сайті, то можна побачити, що вони відіграли концерт у Барселоні ще 11 червня.

Також залишається невідомим, чи була та дівчинка українкою, адже автор відео не став цього уточнювати.

Реакція мережі

Тим не менше, українці продовжують дякувати виконавцям за зворушливий жест та не шкодують для знаменитостей теплих слів підтримки.

"З першого дня війни Rammstein на боці України. До нас у ЛА вони приїжджали у 2022-му, з цим же концертом, офігенне було видовище"

"Чудовий жест з боку Rammstein!"

"Це в Іспанії, наскільки нам відомо"

"Як чудово! Це дуже зворушливо".

Що відомо про позицію Rammstein по відношенню до України

Влітку 2022 року Ліндеманн підняв український стяг на одному зі своїх концертів, який проходив тоді у Цюріху, Швейцарія. Прапор артистові передав один із присутніх під час виконання ним пісні Angel.

Крім того, колектив скасував усі концерти, які були заплановані на 2022 рік в країні-агресорці. На сайті артистів можна було побачити офіційну заяву, яка була оприлюднена кількома мовами, - німецькою, українською та російською.

"Гурт Rammstein хотів би висловити підтримку народу України, який чинить опір жахливій агресії з боку російського уряду. Насамперед у цей момент ми глибоко співчуваємо українському народові й відчуваємо скорботу через їхні страждання", - писали музиканти.

Але після цього фронтмен Rammstein вирішив здивувати шанувальників з України не таким приємним вчинком. Він випустив кліп, до якого були причетні росіяни.

Ролик на пісню Zunge був створений у співпраці з кліпмейкеркою з Росії Анною Цукановою-Котт, а самі зйомки проходили у Москві.

Відомо, що відео зняли ще у 2021 році, проте презентувати його Тілль вирішив лише у вересні 2023. Такий вчинок зі свого боку він ніяк не став коментувати.