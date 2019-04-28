Не платять аліменти: як і де відпрацьовують боржники

За борги по аліментах посилили відповідальність. Згідно з ініціативою Мін'юсту "Чужих дітей не буває", були передбачені чотири основні санкції для небажаючих платити аліменти: обмеження на виїзд за кордон, позбавлення водійських посвідчень, заборона на використання мисливської зброї та громадські роботи.

Останній приклад застосовується лише в крайньому випадку, коли з боржника вже нічого стягнути - ані від реалізації майна, ані з банківських депозитів. Деякі чоловіки, які не платять аліменти, змушені відпрацьовувати прибиральниками на вулицях, парках і на кладовищах, передає "Сьогодні".

За цю роботу не нараховується грошова винагорода, тільки фіксується час, що конвертують у аліменти. Наприклад, Олександр Малеткін з Херсона третій тиждень поспіль прибирає сміття на кладовищі, там копає землі і ремонтує паркани.

За словами чоловіка, він не виплачував аліменти на дитину два роки, і тепер борги склали 25 тисяч гривень (щомісяця він має платити 1800 гривень). Але після того, як він втратив роботу, Малеткін вирішив не йти на біржу праці.

"Ось так відпрацюю, і на роботу піду, і буду виплачувати всю суму", - сказав він.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зазначимо, що працівники херсонського кладовища кажуть, що боржники самі просяться до них на роботу, а прибирати парки та вулиці, де багато людей, вони не бажають.

За словами начальника управління юстиції у Херсонській області Костянтина Хутковского, якщо боржники по аліментах не працюють, служба пробації застосовує санкції адміністративного арешту.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Як повідомлялося раніше, завдяки ініціативі Міністерства юстиції України "Чужих дітей не буває" українські діти за 2018-й і початок 2019-го отримали 6,1 млрд грн аліментів.

Також ми писали про те, що в Тернопільській області 58-річний чоловік підпалив машину колишнього зятя за те, що той кинув його дочку з двома дітьми і відмовлявся платити аліменти.