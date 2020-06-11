Ось чому зрілі жінки притягують молодих чоловіків, як магніт

Психологи пояснили цікавий феномен, який зустрічався у всі часи, - стосунки між зрілою жінкою 40-50 років та молодим чоловіком 20-30 років. І якщо раніше таких вікових мезальянсів соромилися, то зараз звичаї стали вільніше, і це не засуджується так сильно. А успішні жінки часто козиряють молодими коханцями.

Але чим же керуються чоловіки, коли вибирають в якості супутниці жінку старшого віку? Фахівці кажуть, що тому є кілька пояснень, пише Ukr.Media.

Самодостатність

У шлюбі з молодою жінкою чоловік часто обтяжений почуттям боргу. Приділити час, купити подарунок, не забути про річницю першого поцілунку. А коли в сім'ї з'являється дитина, список "боргів" збільшується. А зрілі жінки, як правило, самодостатні, багато часу або уваги не вимагають.

Фінансова незалежність

Чоловіків може напружувати роль годувальника, яку йому треба відігравати у союзі з молодою жінкою. Але жінки в 40-50 років як правило вже мають деяку фінансову подушку безпеки, стабільний дохід, і чоловік як добувач їм не потрібен.

Відверті стосунки

Дами з багатим життєвим досвідом можуть зрозуміти й прийняти різні обставини, в які потрапив партнер. Вони уважно вислухають, заспокоять і порадять. Чоловікам не потрібно хитрувати, приховувати і вдавати, що все добре. Крім того, старші жінки не чекають, що чоловік вгадає їх бажання з погляду, вони прямо говорять, що їм потрібно.

Стабільне суспільне становище

До 40-50 років жінки досягають сталого суспільного становища і можуть в цьому допомогти молодому партнеру. Діловими зв'язками, стартовим капіталом, слушною порадою кінець кінцем.

Відсутність комплексів

Жінки в такому віці поводяться більш розкуто, ніж молоді дівчата. Вони розуміють, що скутість інтиму перешкода. А боятися, що чоловік погано подумає про їх сміливість у ліжку, їм вже ні до чого. Вони дозволяють собі експериментувати в любовному житті.

Стосунки без зобов'язань

Зрілі жінки будують стосунки виключно для кохання. Їм не потрібно тягнути чоловіка в РАЦС, пристрасть, емоції, задоволення - ось що є метою такого партнерства.

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