Вот почему зрелые женщины притягивают молодых мужчин, как магнит

Психологи объяснили интересный феномен, который встречался во все времена, - отношения между зрелой женщиной 40-50 лет и молодым мужчиной 20-30 лет. И если раньше таких возрастных мезальянсов стеснялись, то сейчас нравы стали свободнее, и это не осуждается так сильно. А успешные женщины часто козыряют молодыми любовниками.

Но чем же руководствуются мужчины, когда выбирают в качестве спутницы женщину постарше? Специалисты говорят, что тому есть несколько объяснений, пишет Ukr.Media.

Самодостаточность

В браке с молодой женщиной мужчина часто обременен чувством долга. Уделить время, купить подарок, не забыть про годовщину первого поцелуя. А когда в семье появляется ребенок, список "долгов" увеличивается. А зрелые женщины, как правило, самодостаточны, много времени или внимания не требуют.

Финансовая независимость

Мужчин может напрягать роль кормильца, которую он должен играть в союзе с молодой женщиной. Но женщины в 40-50 лет как правило уже имеют некую финансовую подушку безопасности, стабильный доход, и мужчина в качестве добытчика им не нужен.

Откровенные отношения

Дамы с богатым жизненным опытом могут понять и принять разные обстоятельства, в которые попал партнер. Они внимательно выслушают, успокоят и посоветуют. Мужчинам не нужно хитрить, скрывать и притворяться, что все хорошо. Кроме того, женщины постарше не ждут, что мужчина угадает их желания по взгляду, они прямо говорят, что им нужно.

Стабильное общественное положение

К 40-50 годам женщины достигают устойчивого общественного положения и могут в этом помочь молодому партнеру. Деловыми связями, стартовым капиталом, дельным советом в конце концов.

Отсутствие комплексов

Женщины в таком возрасте ведут себя более раскованно, чем молодые девушки. Они понимают, что зажатость интиму помеха. А бояться, что мужчина плохо подумает про их смелость в постели, им уже ни к чему. Они позволяют себе экспериментировать в любовной жизни.

Отношения без обязательств

Зрелые женщины строят отношения исключительно для любви. Им не нужно тянуть мужчину в ЗАГС, страсть, эмоции, удовольствие - вот что является целью такого партнерства.

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