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В поїздах УЗ впроваджують новий сервіс, ціна від 20 грн: про що мова

Укрзалізниця впровадила новий сервіс (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

В пасажирських поїздах Укрзалізниці почали продавати морозиво. Поки, щоправда, у тестовому режимі.

Яким морозивом можна поласувати і скільки коштує смаколик - читайте далі у матеріалі Styler.

Яке морозиво продають у поїздах

Як розповіли у прес-службі УЗ, минулого тижня пасажири поїздів №86/85 Львів - Запоріжжя та №26/236-25/235 Одеса - Яремче/Чернівці "отримали можливість насолоджуватись морозивом прямо під час прямування поїзда".

На сьогодні на вибір пасажирам доступно поки три позиції морозива. Вартість смаколика стартує від 20 гривень. Придбати його можна у провідників.

Цікаво, що найбільш затребуваним серед пасажирів виявилось морозиво "Каштан".

В поїздах тепер можна купити морозиво (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Що думають українці про новий сервіс?

В мережі до такого нововведення поставилися неоднозначно.

Одні пасажири вважають, що це "не на часі".

  • Краще б ви зробили нормальний розклад деяких потягів
  • Краще почніть збирати кошти на встановлення кондиціонерів і вакуумних туалетів, бо їсти морозиво у бані з туалетним душком - то таке собі задоволення...
  • Чому УЗ не забезпечує всі потяги холодильниками? Навіть поїздні бригади не мають змогу зберігати харчові продукти, а тут ще продаж морозива. Виходить якесь божевілля.

А інші - підтримують ініціативу УЗ. Але при цьому просять, щоб була змога купувати ще й морозиво у стаканчику, щоб не виникало ситуацій, що "морозиво з'їли, а паличку - за батарею".

  • Гарне діло! Особливо в таку спеку так класно їхати потягом, дивитися на чудові краєвиди України та насолоджуватися "Хрещатиком".
  • Чудова ідея. Бо не на кожній станції ти можеш збігати і купити, якщо хочеться. І вода має бути у провідників не за всі гроші світу.
  • Ще б кава була зернова у всіх вагонах - ціни б вам не було!

Додамо, що морозиво у поїздах коштує приблизно так само, як і у звичайних українських крамницях.

Морозиво, яке продається в поїздах, коштує близько 20 грн і в магазинах (фото: facebook.com/Nashkraj.Boryslav)

Раніше ми писали, що у Києві запустили новий модернізований електропоїзд.

Також читайте про нові камери зберігання на Центральному залізничному вокзалі столиці.

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Укрзалізниця