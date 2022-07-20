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В поездах УЗ внедряют новый сервис, цена от 20 грн: о чем речь

Укрзализныця внедрила новый сервис (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

В пассажирских поездах Укрзализныци начали продавать мороженое. Пока, правда, в тестовом режиме.

Каким мороженым можно полакомиться и сколько стоит вкусняшка - читайте далее в материале Styler.

Какое мороженое продают в поездах

Как рассказали в пресс-службе УЗ, на прошлой неделе пассажиры поездов №86/85 Львов - Запорожье и №26/236-25/235 Одесса - Яремче/Черновцы "получили возможность наслаждаться мороженым прямо во время следования поезда".

На сегодняшний день на выбор пассажирам доступно пока три позиции мороженого. Стоимость вкусняшки стартует от 20 гривен. Приобрести его можно у проводников.

Интересно, что самым востребованным среди пассажиров оказалось мороженое "Каштан".

В поездах теперь можно купить мороженое (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Что думают украинцы о новом сервисе?

В сети к такому нововведению отнеслись неоднозначно.

Одни пассажиры считают, что это "не на часі".

  • Краще б ви зробили нормальний розклад деяких потягів
  • Краще почніть збирати кошти на встановлення кондиціонерів і вакуумних туалетів, бо їсти морозиво у бані з туалетним душком - то таке собі задоволення...
  • Чому УЗ не забезпечує всі потяги холодильниками? Навіть поїздні бригади не мають змогу зберігати харчові продукти, а тут ще продаж морозива. Виходить якесь божевілля.

А другие - поддерживают инициативу УЗ. Но при этом просят, чтобы была возможность покупать еще и мороженое в стаканчике, чтобы не возникало ситуаций, что "мороженое съели, а палочку - за батарею".

  • Гарне діло! Особливо в таку спеку так класно їхати потягом, дивитися на чудові краєвиди України та насолоджуватися "Хрещатиком".
  • Чудова ідея. Бо не на кожній станції ти можеш збігати і купити, якщо хочеться. І вода має бути у провідників не за всі гроші світу.
  • Ще б кава була зернова у всіх вагонах - ціни б вам не було!

Добавим, что мороженое в поездах стоит примерно так же, как и в обычных украинских магазинах.

Мороженое, которое продается в поездах, стоит около 20 грн и в магазинах (фото: facebook.com/Nashkraj.Boryslav)

Ранее мы писали, что в Киеве запустили новый модернизированный электропоезд.

Также читайте про новые камеры хранения на Центральном железнодорожном вокзале столицы.

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Укрзализныця