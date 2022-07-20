В поездах УЗ внедряют новый сервис, цена от 20 грн: о чем речь

В пассажирских поездах Укрзализныци начали продавать мороженое. Пока, правда, в тестовом режиме.
Каким мороженым можно полакомиться и сколько стоит вкусняшка - читайте далее в материале Styler.
Как рассказали в пресс-службе УЗ, на прошлой неделе пассажиры поездов №86/85 Львов - Запорожье и №26/236-25/235 Одесса - Яремче/Черновцы "получили возможность наслаждаться мороженым прямо во время следования поезда".
На сегодняшний день на выбор пассажирам доступно пока три позиции мороженого. Стоимость вкусняшки стартует от 20 гривен. Приобрести его можно у проводников.
Интересно, что самым востребованным среди пассажиров оказалось мороженое "Каштан".
В поездах теперь можно купить мороженое (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
В сети к такому нововведению отнеслись неоднозначно.
Одни пассажиры считают, что это "не на часі".
А другие - поддерживают инициативу УЗ. Но при этом просят, чтобы была возможность покупать еще и мороженое в стаканчике, чтобы не возникало ситуаций, что "мороженое съели, а палочку - за батарею".
Добавим, что мороженое в поездах стоит примерно так же, как и в обычных украинских магазинах.
Мороженое, которое продается в поездах, стоит около 20 грн и в магазинах (фото: facebook.com/Nashkraj.Boryslav)
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