Загинуло 500 тварин: деталі пожежі на фермі під Львовом

У Львівській області згоріла ферма з тваринами (Колаж РБК-Україна)

Пожежники намагалися врятувати з вогню тварин з ферми, але їм не вдалося

У Львівській області сталася сильна пожежа на фермі, де було багато тварин. Частина з них загинула. Про це повідомили в ГУ ДСНС у Львівській області.

Трагедія сталася в селі Ліщин Жидачівського району Львівської області. Полум'я охопило територію площею в 1689 квадратних метрів. На фермі у момент спалаху знаходилося близько двох тисяч тварин. Пожежні зосередилися на тому, щоб вивести свиней з вогню, а потім вже гасити полум'я.

"У момент прибуття рятувальників пожежа поширилася по покриттю будівлі. Основні зусилля пожежні зосередили на порятунку тварин і недопущення перекидання вогню на сусідні будівлі. Пожежа супроводжувався інтенсивним виділенням продуктів горіння", - сказано в повідомленні ДСНС.

На фермі під Львовом загинуло 500 свиней (pixabay.com)

Пожежу вдалося погасити тільки через дві години і з палаючого будинку вдалося вивести 1100 свиней. Близько 500 тварин загинули. Будівлі ферми частково зруйновані, але з працівників підприємства ніхто не постраждав.

До ліквідації пожежі було залучено 26 рятувальників і 8 одиниць техніки. Причини займання на даний момент встановлюють співробітники правоохоронних органів.

У Львові згоріла ферма зі свинями (YouTube/ГУ ДСНС у Львівській області)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Парижі горів собор Нотр-Дам де Парі і показували наслідки пожежі з висоти пташиного польоту.

А також ми розповідали про те, що школярі врятували дитину з вогненної пастки і зупинили пожежу в лісі.