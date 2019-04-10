Школярі врятували дитину з вогняної пастки і зупинили пожежу в лісі (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Підлітки-герої в лікарні, їхній стан поліпшується

Школярі зупинили пожежу в лісі в Кіровоградській області, що мало не закінчилася трагедією. На галявині, до якої сунув вогонь, дорослі разом із маленькою дитиною влаштували пікнік, і в момент небезпеки не відреагували належним чином. Четверо школярів 6 і 8 класів, ризикуючи життям, врятували хлопчика від вогняної пастки. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Наразі молоді герої-підлітки - три дівчинки і один хлопець - знаходяться в лікарні. Їх стан медики розцінюють як середньої тяжкості. Найбільше дісталося хлопцеві. За словами лікаря, у нього головний біль і запаморочення.

"Хлопчик напевно на себе більше взяв роботи з гасіння, бо у нього був біль у грудній клітці", - розповів лікар.

Фото: скріншот з відео

Як зазначив начальник пожежного караулу Арсеній Довгаль, школярі досить ефективно гасили палаючу суху траву підручними засобами.

Так, коли полум'я із сухостою перекинулося на дерева в лісі біля міста, підлітки почали власним одягом збивати полум'я.

За словами однієї з учениць, в момент гасіння вони навіть не відчували страху.

"Тоді думали, як врятувати маленького хлопчика і себе не погубити, і ліс", - каже школярка.

Фото: скріншот з відео

Хлопець розповів, що він разом з трьома ученицями після того, як помітили загоряння, кинулися його збивати, а інші школярі побігли за рятувальниками.

"Гасили і руками, і ногами, і брали землю кидали туди на вогонь, і гілками, і одягом своїм гасили", - каже підліток.

На охопленій вогнем галявині школярі помітили залишки пікніку та поруч маленького хлопчика.

"Відпочивала сім'я з маленькою дитиною. Там батьки були трошки не в собі та маленька дитина грала біля вогню і ми її забрали", - розповіла школярка.

Рятувальники вручили молодим вогнеборцям відзнаки служби з надзвичайних ситуацій.

Відео: YouTube / ТСН

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