Школьники спасли ребенка из огненной ловушки и остановили пожар в лесу (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Подростки-герои в больнице, их состояние улучшается

Школьники остановили пожар в лесу в Кировоградской области, который чуть не закончился трагедией. На поляне, которую стал окружать огонь, взрослые вместе с маленьким ребенком устроили пикник, и в момент опасности не отреагировали должным образом. Четверо школьников 6 и 8 классов, рискуя жизнью, спасли мальчика от огненной ловушки. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В настоящее время молодые герои-подростки - три девочки и один парень - находятся в больнице. Их состояние медики расценивают как средней тяжести. Больше всего досталось парню. По словам врача, у него головная боль и головокружение.

"Мальчик наверное на себя больше взял работы по тушению, потому что у него была боль в грудной клетке", - рассказал доктор.

Фото: скриншот с видео

Как отметил начальник пожарного караула Арсений Довгаль, школьники достаточно эффективно тушили горящую сухую траву подручными средствами.

Так, когда пламя с сухостоя перекинулось на деревья в лесу около города, подростки начали собственной одеждой сбивать пламя.

По словам одной из учениц, в момент тушения они даже не испытывали страха.

"Тогда думали, как спасти маленького мальчика и себя не погубить, и лес", - говорит школьница.

Фото: скриншот с видео

Парень рассказал, что он вместе с тремя ученицами после того, как заметили возгорание, бросились его сбивать, а другие школьники побежали за спасателями.

"Тушили и руками, и ногами, и брали землю бросали туда на огонь, и ветвями, и одеждой своей тушили", - говорит подросток.

На охваченной огнем поляне школьники заметили остатки пикника и рядом маленького мальчика.

"Отдыхала семья с маленьким ребенком. Там родители были немножко не в себе и маленький ребенок играл возле огня и мы его забрали", - рассказала школьница.

Спасатели вручили молодым огнеборцам знаки отличия службы по чрезвычайным ситуациям.

Видео: YouTube / ТСН

Как сообщалось ранее, на Закарпатье 11-летняя девочка, которую мать оставила за главную пока ездила с сыном в больницу, вытянула через окно горящего дома младших братьев и сестру, а также помогла парализованному родственнику. Девочку Софию за геройский поступок в ГСЧС наградили грамотой и подарили мобильный телефон.

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