RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Покладіть зубчики часнику в унітаз і будете здивовані результатом: французький лайфак

Колаж РБК-Україна: Як очистити унітаз за допомогою часнику
Автор: Світлана Мащенко

Унітаз - це одне з найзабрудненіших місць у вашому домі, яке треба регулярно чистити й дезінфікувати. Якщо ви віддаєте перевагу натуральним засобам, а не "хімії", вам стане у нагоді звичайний часник.

Про це пише французьке видання Maison Travaux.

Навіщо в унітазі зубчики часнику

Експерти кажуть, що часник містить речовину - алліцин. Вона може захистити унітаз від бактерій, які можуть знайти "прихисток" в унітазі.

"Бактерії, грибки, а також грибки будуть мати труднощі з появою. Але будьте обережні, ця геніальна ідея не повинна замінити регулярне і ретельне прибирання ваших туалетів", - зазначили експерти.

Як використовувати метод з часником

Очистіть п'ять зубчиків часнику і покладіть їх прямо в унітаз. Оскільки часник особливо ароматний, краще проводити цю операцію вночі, коли ви не користуєтеся унітазом. Наступного ранку просто змийте воду.

Роблячи таку процедуру тричі на тиждень, ваш унітаз завжди буде чистим від мікробів.

Ще такий варіант чистки унітазу гарно підходить людям, які страждають на алергію.

Відчистити ж вапняний наліт з унітазу вам допоможе звичайний оцет, або лимон.

Раніше ми писали, що буде, якщо покласти в унітаз на ніч туалетний папір, змочений оцтом.

Також спеціалісти розповіли про основні помилки, які допускають при пранні. Через них пральна машинка може зламатися.

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфхаки