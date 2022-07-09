Положите зубчики чеснока в унитаз и результат вас удивит: французский лайфак

Зачем в унитазе зубчики чеснока

Эксперты говорят, что чеснок содержит вещество - аллицин. Оно может защитить унитаз от бактерий, которые могут найти "прибежище" в унитазе.

"Бактерии, грибы, а также грибы будут испытывать трудности с появлением. Но будьте осторожны, эта гениальная идея не должна заменить регулярную и тщательную уборку ваших туалетов", - отметили эксперты.

Как использовать метод с чесноком

Очистите пять зубчиков чеснока и положите их прямо в унитаз. Поскольку чеснок особенно ароматный, лучше проводить эту операцию ночью, когда вы не пользуетесь унитазом. На следующее утро просто смойте воду.

Делая такую процедуру трижды в неделю, ваш унитаз всегда будет чистым от микробов.

Еще такой вариант чистки унитаза хорошо подходит людям, страдающим аллергией.

Отчистить же известковый налет с унитаза вам поможет обычный уксус, или лимон.