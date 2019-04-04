Підвищення цін на газ в Україні: експерт розповів, який сюрприз готують українцям

Ціни на газ для споживачів України швидше за все, залишаться на поточному рівні і не будуть підніматися до кінця року. Таку думку висловив аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко в своєму коментарі для "24 каналу".

З 1 квітня 2019 року "Нафтогаз" за дорученням Кабінету міністрів зменшив ціну на газ для українців.

"Таким чином, кінцева ціна газу для побутових споживачів ЦПК "Нафтогаз України" складе 8,38 грн за куб. м замість 8,55 грн за куб. м (включно з ПДВ і витратами на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами)", - сказано в повідомленні.

Ціна на газ підніматися не буде (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також з 1 квітня була знижена ціна на газ для промислових споживачів. Максим Пархоменко зазначив, що з урахуванням спадної тенденції по цінах, можна прогнозувати, що до нового року ціни на газ не підвищуватимуться, і обіцяних 12 гривень за кубічний метр поки не буде. У найближчі місяці ціна на газ найімовірніше залишиться на рівні 8, 50 за кубічний метр.

Експерт підтвердив, що на європейських ринках ціни на газ продовжують знижуватися і зараз знаходяться на мінімумі 2016 року. На самому хабі TTF газ подешевшав до рівня в 14,50 євро за мегават на годину.

"Зниження вартості газу обумовлено теплою зимою і введенням атомних електростанцій в Японії, через що попит на газ в Азії істотно знизився. У зв'язку з цим виробники почали знижувати ціни і відправляти газ у Європу", – пояснив Пархоменко.

За його підрахунками, найближчий до України хаб CZ VTP пропонує газ з постачанням завтра вже за 15,11 євро за мегават. При перерахунку на 1 кубометр його вартість складе 0,1594 євро або приблизно 4,85 гривні за куб. Проте встановити таку ціну для кінцевих споживачів неможливо, так як до цієї ціни потрібно додати ще вартість логістики.

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