Повышение цен на газ в Украине: эксперт рассказал, какой сюрприз готовят украинцам

Цены на газ для потребителей Украины скорее всего останутся на текущем уровне и не будут подниматься до конца года. Такое мнение высказал аналитик "Альпари" Максим Пархоменко в своем комментарии для "24 канала".

С 1 апреля 2019 года "Нафтогаз" по поручению Кабинета министров снизил цену на газ для украинцев.

"Таким образом, конечная цена газа для бытовых потребителей ГПК "Нафтогаз Украины" составит 8,38 грн за куб. м вместо 8,55 грн за куб. м (включительно с НДС и затратами на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам)", - сказано в сообщении.

Цена на газ подниматься не будет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также с 1 апреля была снижена цена на газ и для промышленных потребителей. Максим Пархоменко отметил, что с учетом нисходящей тенденции по ценам, можно прогнозировать, что до нового года цены на газ не будут повышаться, и обещанных 12 гривен за кубический метр пока не будет. В ближайшие месяцы цена на газ вероятнее всего останется на уровне 8, 50 за кубический метр.

Эксперт подтвердил, что на европейских рынках цены на газ продолжают снижаться и сейчас находятся на минимуме 2016 года. На самом хабе TTF газ подешевел до уровня в 14,50 евро за мегаватт в час.

"Снижение стоимости газа обусловлено теплой зимой и введением атомных электростанций в Японии, из-за чего спрос на газ в Азии существенно снизился. В связи с этим производители начали снижать цены и отправлять газ в Европу", – пояснил Пархоменко.

По его подсчетам, ближайший к Украине хаб CZ VTP предлагает газ с поставкой завтра уже по 15,11 евро за мегаватт. При пересчете на 1 кубометр его стоимость составит 0,1594 евро или примерно 4,85 гривны за куб. Однако установить такую цену для конечных потребителей невозможно, так как к этой цене нужно добавить еще стоимость логистики.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Украине изменилась цена на газ и объясняли, сколько теперь придется платить.

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