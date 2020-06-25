Свято 25 червня: що не можна робити в цей день, всі прикмети

Всі православні християни відзначають День Онуфрія
Яке сьогодні свято. 25 червня 2020 року православна церква відзначає день святого Онуфрія.
День Ангела в цю дату у таких імен: Ганна, Андрій, Арсеній, Ганна, Іван, Петро, Степан (Стефан).
Онуфрій Великий відомий також як Петро Афонський, він жив у четвертому столітті. У цей період починається цвітіння сосни, брусниці, а в городах можна спостерігати цвітіння картоплі. З'являються стріли у щавлю, і їх потрібно обов'язково виламувати, залишаючи тільки частини, необхідні для насіння. Це був початок сінокосу, і селяни вирушали в поле.
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Автор: Людмила Жукова