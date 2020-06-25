Свято 25 червня: що не можна робити в цей день, всі прикмети

Свято 25 червня (колаж РБК-Україна)

Всі православні християни відзначають День Онуфрія

Яке сьогодні свято. 25 червня 2020 року православна церква відзначає день святого Онуфрія.

День Ангела в цю дату у таких імен: Ганна, Андрій, Арсеній, Ганна, Іван, Петро, Степан (Стефан).

Онуфрій Великий відомий також як Петро Афонський, він жив у четвертому столітті. У цей період починається цвітіння сосни, брусниці, а в городах можна спостерігати цвітіння картоплі. З'являються стріли у щавлю, і їх потрібно обов'язково виламувати, залишаючи тільки частини, необхідні для насіння. Це був початок сінокосу, і селяни вирушали в поле.

Головні прикмети цього дня:

Багато роси – прикмета того, що буде хороший урожай.

Картоплю і брусниця почали цвісти – настав час сінокосу.

Якщо дощ на Петра падає маленькими краплями – буде йти довго.

Білі хмари під час дощу — провісник граду.

Якщо 25 червня дикі гуси і качки на водоймах пірнають і плескаються, це віщує опади.

Предки помічали: на Петра Сонцестояння сонце повертає на зиму, а літо — на спеку.

Що не можна робити в цей день:

В цю дату категорично забороняється виносити сміття з хати.

Як ми раніше повідомляли, в липні українців чекає рекордна кількість робочих днів.

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Автор: Людмила Жукова