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Свято 25 червня: що не можна робити в цей день, всі прикмети

STYLERЖиття    25.06.2020 - 06:01
Свято 25 червня: що не можна робити в цей день, всі прикмети
Свято 25 червня (колаж РБК-Україна)

Всі православні християни відзначають День Онуфрія

Яке сьогодні свято. 25 червня 2020 року православна церква відзначає день святого Онуфрія.

День Ангела в цю дату у таких імен: Ганна, Андрій, Арсеній, Ганна, Іван, Петро, Степан (Стефан).

Онуфрій Великий відомий також як Петро Афонський, він жив у четвертому столітті. У цей період починається цвітіння сосни, брусниці, а в городах можна спостерігати цвітіння картоплі. З'являються стріли у щавлю, і їх потрібно обов'язково виламувати, залишаючи тільки частини, необхідні для насіння. Це був початок сінокосу, і селяни вирушали в поле.

Головні прикмети цього дня:

  • Багато роси – прикмета того, що буде хороший урожай.
  • Картоплю і брусниця почали цвісти – настав час сінокосу.
  • Якщо дощ на Петра падає маленькими краплями – буде йти довго.
  • Білі хмари під час дощу — провісник граду.
  • Якщо 25 червня дикі гуси і качки на водоймах пірнають і плескаються, це віщує опади.
  • Предки помічали: на Петра Сонцестояння сонце повертає на зиму, а літо — на спеку.

Що не можна робити в цей день:

  • В цю дату категорично забороняється виносити сміття з хати.

Як ми раніше повідомляли, в липні українців чекає рекордна кількість робочих днів.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Праздники
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