Голова ХОДА разом з дітьми спекла святкове печиво для учасників ООС

Фото: Юлія Світлична (facebook.com/svit.yuliya)

Юлія Світлична відвідала відвідала поранених військових в госпіталі

Голова Харківської ОДА Юлія Світлична відвідала Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс, де разом з вихованцями закладу та представниками скаутської організації "Пласт" приготувала печиво "Святкові миколайчики". Про це повідомляє сайт облдержадміністрації.

"Вже третій рік поспіль ми разом з харківськими пластунами підтримуємо цю добру традицію. Робити добро легко і приємно, особливо в такій хорошій компанії. Залучаємо до приготування святкових частувань всіх бажаючих, щоб як можна у більшій кількості людей напередодні нового року був гарний настрій", - сказала голова ХОДА.

"Печиво, яке ми зробили разом з дітьми, відвеземо у військовий госпіталь: підтримаємо хлопців, які сьогодні далеко від дому, щоб таким чином передати їм частинку домашнього затишку".

За словами пластунів, щороку напередодні Дня святого Миколая вони разом з учнями різних шкіл Харківщини випікають близько 150 кг печива.

Фото: facebook.com/svit.yuliya

Спеціальний навчально-виховний комплекс, де навчаються діти з порушенням слуху, цього року відвідали близько 30 скаутів.

"Наші вихованці мають порушення слуху, але це не заважає їм бути дуже талановитими дітьми. Вони володіють глибоким почуттям прекрасного, тому охоче взяли участь у такому чудовому заході", - розповіла директор НВК Олена Мірошник.

Перебуваючи в установі, Юлія Світлична ознайомилася з умовами, в яких працюють фахівці з слухової роботі, а також оглянула творчі майстерні, в яких вихованці НВК навчаються писанкарства, ткацтва, гончарства та Петриківського розпису.

Також голова ХОДА подивилася театралізований виступ художнього колективу учнівського театру "Аліса" з виставою "Забавлянки".

Після цього Юлія Світлична разом з пластунами відвезла святкові "миколайчики" пораненим військовим, які лікуються в Харківському військовому госпіталі.

Звертаючись до воїнів, голова ХОДА підкреслила, що цей рік в Харківській області був мирним, насамперед, завдяки відвазі військових.

"Спасибі вам і всім, хто відважно відстоює нашу державу. Спасибі лікарям, які рятують життя наших захисників: з 2014 року через госпіталь пройшли 24 тисячі військових, з них близько 9 тисяч поранених, які потребують операції. Але всі труднощі, які ми пережили, зробили нас єдиною згуртованою сім'єю", - сказала Юлія Світлична.

"Ми вдячні за те, що до нас напередодні свята прийшли гості. Такі подарунки завжди цінні, тому що зроблені з теплотою в душі", - подякував начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Юрій Подолян.

До речі, раніше ми писали про те, що Світлична ініціювала підвищення зарплати працівникам театрів Харківської області на 30%.

А також повідомляли про те, що Світлична переобрана віце-президентом Палати регіонів Конгресу регіональних влад Ради ЄС.