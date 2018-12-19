Председатель ХОГА вместе с детьми испекла праздничное печенье для участников ООС

Фото: Юлия Светличная (facebook.com/svit.yuliya)

Юлия Светличная посетила посетила раненых военных в госпитале

Глава Харьковской ОГА Юлия Светличная посетила Харьковский специальный учебно-воспитательный комплекс, где вместе с воспитанниками учреждения и представителями скаутской организации "Пласт" приготовила печенье "Праздничные николайчики". Об этом сообщает сайт облгосадминистрации.

"Уже третий год подряд мы вместе с харьковскими пластунами поддерживаем эту хорошую традицию. Делать добро легко и приятно, особенно в такой хорошей компании. Привлекаем к приготовлению праздничных угощений всех желающих, чтобы как можно у большего количества людей накануне нового года было хорошее настроение", - сказала председатель ХОГА.

"Печенье, которое мы сделали вместе с детьми, отвезем в военный госпиталь: поддержим ребят, которые сегодня далеко от дома, чтобы таким образом передать им частичку домашнего уюта".

По словам пластунов, ежегодно накануне Дня святого Николая они вместе с учениками разных школ Харьковщины выпекают около 150 кг печенья.

Фото: facebook.com/svit.yuliya

Специальный учебно-воспитательный комплекс, где учатся дети с нарушением слуха, в этом году посетили около 30 скаутов.

"Наши воспитанники имеют нарушения слуха, но это не мешает им быть очень талантливыми детьми. Они обладают глубоким чувством прекрасного, поэтому охотно приняли участие в таком замечательном мероприятии", - рассказала директор УВК Елена Мирошник.

Находясь в учреждении, Юлия Светличная ознакомилась с условиями, в которых работают специалисты по слуховой работе, а также осмотрела творческие мастерские, в которых воспитанники УВК учатся писанкарству, ткачеству, гончарству и Петриковской росписи.

Также председатель ХОГА посмотрела театрализованное выступление художественного коллектива ученического театра "Алиса" со спектаклем "Забавлянки".

После этого Юлия Светличная вместе с пластунами отвезла праздничные "николайчики" раненым военным, которые лечатся в Харьковском военном госпитале.

Обращаясь к воинам, председатель ХОГА подчеркнула, что этот год в Харьковской области был мирным, прежде всего, благодаря отваге военных.

"Спасибо вам и всем, кто отважно отстаивает наше государство. Спасибо врачам, которые спасают жизни наших защитников: с 2014 года через госпиталь прошли 24 тысячи военных, из них около 9 тысяч раненых, нуждающихся в операциях. Но все трудности, которые мы пережили, сделали нас единой сплоченной семьей", - сказала Юлия Светличная.

"Мы благодарны за то, что к нам накануне праздника пришли гости. Такие подарки всегда ценны, потому что сделаны с теплотой в душе", - поблагодарил начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Юрий Подолян.

Кстати, ранее мы писали о том, что Светличная инициировала повышение зарплаты работникам театров Харьковской области на 30%.

А также сообщали о том, что Светличная переизбрана вице-президентом Палаты регионов Конгресса региональных властей Совета ЕС.