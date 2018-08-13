"Проблема, яку треба пережити": нові подробиці скандалу навколо фільму про Василя Стуса

Фото: Колаж РБК-Україна

Український режисер та голова Держкіно коментують ситуацію навколо фільму про відомого дисидента

Українського поета та дисидента Василя Стуса вважають однією із найбільш яскравих представників руху шістдесятників. Днями розгорівся скандал і бурхливі дискусії, коли стало відомо про те, що із фільму "Стус" вирізали сцени з олігархом Віктором Медведчуком нібито на вимогу самого політика.

Спершу продюсер фільму назвав таку інформацію "фейком", а пізніше режисер Роман Бровко пояснив, що скорочення були спричинені хронометражем самого фільму, та в той же час не згадувати Медведчука у картині просив син Василя Стуса Дмитро.

Ця ситуація збурила соцмережі і викликала обурення багатьох блогерів, політиків, акторів і навіть прем’єр-міністра, який назвав подібний вплив на українське кіно неприпустимим і доручив зібрати знімальну групу фільму та громадськість, щоб вирішити цю ситуацію.

Варто додати, що 50% коштів на зйомки фільму виділяє держава: раніше картина перемогла на пітчингу Держкіно. З огляду на це, користувачі соцмереж нагадували: якщо це кошти платників податків, значить суспільство має втрутитись і повпливати на те, щоб фігуру Медведчука повернули у картину.

Врешті епізоди за участі Медведчука у фільм вирішили повернути. Творці фільму повідомили, що з огляду на суспільний резонанс вони дознімуть епізод із одіозним політиком.

"На жаль, завжди буде можливість зупинити твір або заборонити"

Styler вирішив дізнатися про цю ситуацію думку українського режисера Олеся Саніна, відомого за роботами над картинами "Мамай" (2003), "Поводир" (2014) та "Переломний момент: Війна за демократію в Україні" (2016).

У коментарі для Styler режисер сказав, що не хотів би коментувати сам фільм, оскільки не знає подробиць про те, які саме сцени будуть додаватися до картини або вирізатись із неї. Проте додав, що описувати персонажів із минулого, так і з майбутнього у будь-якому фільмі завжди складно, бо це може викликати чиєсь незадоволення.

Фото: "Завжди є величезна складність у тому, як показати живи чи неживих історичних персонажів, про яких ти розповідаєш" – Олесь Санін (facebook.com/OlesSanin)

"Якщо будь-який режисер береться знімати фільм про події, які відбулися, треба бути свідомим того, що це завжди виклик. Завжди є величезна складність у тому, як показати живи чи неживих історичних персонажів, про яких ти розповідаєш, чи навіть про їх нащадків. Це часто буває проблемою, бо може виникнути юридична колізія. Так було і з "Титаніком". Коли зняли фільм, нащадки капітана корабля казали, що режисер Джеймс Кемерон неправильно певні моменти зробив. Обговорювали, як краще - чи показати, що він останній покинув корабель, чи що він там лишився", - каже Санін.

Через незнання нюансів прокоментувати саму ситуацію із фільмом про Стуса йому складно, додає режисер.

"Але знаю точно: завжди, коли стикаєшся із історичною темою, особливо яка актуальна для країни і торкається також сучасності, все треба добре продумати перед тим, як приступити до роботи. Завжди щось комусь буде не подобатись, особливо якщо тема – резонансна. На жаль, завжди буде можливість зупинити твір або його заборонити, судитися", - каже Олесь Санін.

За його словами, часто при роботі над фільмом треба йти на компроміси із сюжетом фільму, переглядати сценарій чи інші моменти.

"Це питання і проблема, яку треба перепочати, і варто це вирішити до того, як питання виникне. Бо, на жаль, завжди є можливість зупинити цей твір на певному етапі. Що і намагаються зробити, я так думаю, персонажі тваринного походження (очевидно, режисер має на увазі представників одіозного політика, які погрожують заборонити фільм – ред.).

"Кінематограф вперше почав говорити із суспільством напряму"

Ситуація із фільмом "Стус" викликала широкий суспільний резонанс, нагадує режисер.

Фото: "З подібних ситуацій ми отримуємо уроки, художники виростають, стають відповідальнішими перед собою і глядачами" – Олесь Санін (facebook.com/OlesSanin)

"Я не знаю цю історію детально і не готовий коментувати певні епізоди фільму, бо мені не відомі подробиці. Але собі я не бажаю таких історій, і з огляду на це, намагаюся приймати рішення виважено. Побачимо, як буде. Очевидно, що це проблема, яку треба пережити, проблема, з неї треба отримати уроки, це абсолютно точно", - висловлює думку Олесь Санін.

За його словами, сучасний український кінематограф змінюється, і сам факт того, що суспільство вирішило втрутитись у ситуацію, говорить багато про що.

"Зараз в Україні кінематограф вперше почав говорити із суспільством напряму. Ми вперше почали говорити напряму зі своїм глядачем без посередників. З подібних ситуацій ми отримуємо уроки, художники виростають, стають відповідальнішими перед собою і глядачами. Ретельніше пропрацьовують тему. А ситуація, яка виникла із цією картиною – це проблема, і я сподіваюся на її адекватне рішення. Ми всі будемо слідкувати, як це розгортатиметься. Особливо з огляду на те, що є суспільний резонанс", - підсумував Санін.

"Ми отримали відповідь на питання, яке всі ставили"

Днями на ситуацію навколо фільму "Стус" відреагували у Держкіно, яке виділяло із державного бюджету 50% грошей на підготовку картини.

У коментарі "Громадському радіо" очільник Держкіно Пилип Іллєнко сказав, що вважає неприпустимим відсутність сцен про Медведчука у фільмі про українського дисидента. Також він зазначив, що сцени із Медведчуком зникли вже після того, як на фільм виділили кошти.

"У сценарії, який виграв конкурс і отримав державне фінансування, сцени з адвокатом Василя Стуса були присутні та займали значне місце за обсягом і змістом", - сказав Пилип Іллєнко.

Styler вирішив зв’язатись із очільником "Держкіно", щоб дізнатися подробиці ситуації.

Фото: "Я поки не маю доказів того, що конкретно хтось втручався у фільм" – Пилип Іллєнко (РБК-Україна, Віталій Носач)

"Знімальна група наразі підтверджує, що знімальний процес триває і будуть зняті ті епізоди, які були передбачені первинним сценарієм, який був переможцем конкурсу по відбору кінопроектів. В цьому плані по суті ми отримали відповідь на питання, яке всі ставили. Тому що некоректно було казати, які сцени вирізали, тому що не завершився навіть знімальний період фільму", - коментує Пилип Іллєнко, голова "Держкіно".

"Фільму як твору ще немає"

За словами Іллєнка, на момент появи скандалу із фільмом "Стус" сцени ще не були зняті.

"Але ми побачили заяву авторів кіно. Вони підтвердили, що такі сцени зніматимуться. Я думаю, що далі треба дати можливість створити фільм. Це їхня компетенція і робота. Ми загалом за практикою, яка існує, і за чинним законодавством, не втручаємося у творчий процес фільму. Ми побачимо вже готовий фільм вже після зйомок і монтажно-тонувального періоду. До цього говорити про якісь сцени навіть не доводиться, тому що фільму як твору, як об’єкту авторського права зрештою, ще немає", - звертає увагу він.

Коли фільм буде готовий, тоді його можна буде обговорювати, додає він.

"Тоді можна буде говорити, наприклад, що він був створений у невідповідності до тієї сценарної, художньої концепції, яка була подана на конкурс. Але, з іншого боку, в кіно ніколи не буває так, що прямо дослівно фільм відповідає сценарію. Це завжди творчий процес, з об’єктивних чи суб’єктивних причин якісь зміни вносяться. Це нормальний процес, якщо ці зміни не носять якийсь глобальний характер", - каже очільник "Держкіно".

За словами Пилипа Іллєнко, у нього поки немає доказів того, що хтось якимось чином втручався у створення фільму "Стус".

"Я поки не можу довести і не маю доказів того, що конкретно хтось втручався у фільм. Я думаю, що це питання треба поставити авторам фільму. Спитати, був на них тиск чи не був", - прокоментував він.

Відео: Олег Сенцов. Один в полі воїн (video.rbc.ua)

Нагадаємо, раніше відомий волонтер вирішив запустити флешмоб через скандал, який виник навколо фільму про Стуса. За словами активіста, він вважає таку ситуацію "результатом договорняків".

Також відомий телеведучий Сергій Притула жорстко висловився про фільм, який описуватиме події, пов’язані із поетом і дисидентом Василем Стусом.