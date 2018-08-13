"Проблема, которую надо пережить": новые подробности скандала вокруг фильма о Василие Стусе

Фото: Коллаж РБК-Украина

Украинский режиссер и глава Госкино комментируют ситуацию вокруг фильма об известном диссиденте

Украинского поэта и диссидента Василия Стуса считают одним из наиболее ярких представителей движения шестидесятников. На днях разгорелся скандал и бурные дискуссии, когда стало известно о том, что из фильма "Стус" вырезали сцены с олигархом Виктором Медведчуком якобы по требованию самого политика.

Сначала продюсер фильма назвал эту информацию "фейком", а позже режиссер Роман Бровко пояснил, что сокращения были вызваны показа самого фильма, и в то же время не вспоминать Медведчука в картине просил сын Василия Стуса Дмитрий.

Эта ситуация возмутила соцсети и вызвала возмущение многих блогеров, политиков, актеров и даже премьер-министра, который назвал подобное влияние на украинское кино недопустимым и поручил собрать вместе съемочную группу фильма и общественность, чтобы решить эту ситуацию.

Стоит добавить, что 50% средств на съемки фильма выделяет государство: ранее картина победила на питчинге Госкино. Учитывая это, пользователи соцсетей напоминали: если это деньги налогоплательщиков, значит общество должно вмешаться и повлиять на то, чтобы фигуру Медведчука вернули в картину.

В итоге эпизоды при участии Медведчука в фильм решили вернуть. Создатели фильма сообщили, что учитывая общественный резонанс они доснимут эпизод с одиозным политиком.

"К сожалению, всегда будет возможность остановить произведение или запретить"

Styler решил узнать об этой ситуации мнение украинского режиссера Олеся Санина, известного по работам над картинами "Мамай" (2003), "Поводырь" (2014) и "Переломный момент: Война за демократию в Украине" (2016).

В комментарии для Styler режиссер сказал, что не хотел бы комментировать сам фильм, поскольку не знает подробностей о том, какие именно сцены будут добавляться в картину или вырезаться из нее. Однако добавил, что описывать персонажей из прошлого, так и из будущего в любом фильме всегда сложно, потому что это может вызвать чье-то недовольство.

Фото: "Всегда есть огромная сложность в том, как показать живых и неживых исторических персонажей, о которых ты рассказываешь" – Олесь Санин (facebook.com/OlesSanin)

"Если режиссер берется снимать фильм о событиях, которые произошли, нужно понимать, что это всегда вызов. Всегда есть огромная сложность в том, как показать живых и неживых исторических персонажей, о которых ты рассказываешь, или даже их потомков. Это часто бывает проблемой, потому что может возникнуть юридическая коллизия. Так было и с "Титаником". Когда сняли фильм, потомки капитана корабля говорили, что режиссер Джеймс Кэмерон неправильно определенные моменты сделал. Обсуждали, как лучше - показать, что он последний покинул корабль, или что он там остался", - говорит Санин.

Из-за незнания нюансов прокомментировать саму ситуацию с фильмом о Стусе ему сложно, добавляет режиссер.

"Но знаю точно: всегда, когда сталкиваешься с исторической темой, которая особенно актуальна для страны и затрагивает также современность, все надо хорошо продумать перед тем, как приступить к работе. Всегда что-то кому-то будет не нравиться, особенно если тема резонансная. К сожалению, всегда будет возможность остановить произведение или его запретить, судиться", - говорит Олесь Санин.

По его словам, часто при работе над фильмом нужно идти на компромиссы с сюжетом фильма, просматривать сценарий или другие моменты.

"Это вопрос и проблема, которую надо переначать, и стоит это решить до того, как вопрос возникнет. Потому что, к сожалению, всегда есть возможность остановить этот произведение на определенном этапе. Что и пытаются сделать, я так думаю, персонажи животного происхождения (очевидно, режиссер имеет в виду представителей одиозного политика, которые угрожают запретить фильм – ред.).

"Кинематограф впервые начал говорить с обществом напрямую"

Ситуация с фильмом "Стус" вызвала широкий общественный резонанс, напоминает режиссер.

Фото: "Из подобных ситуаций мы получаем уроки, художники вырастают, становятся более ответственными перед собой и зрителями" – Олесь Санин (facebook.com/OlesSanin)

"Я не знаю эту историю подробно и не готов комментировать некоторые эпизоды фильма, потому что мне не известны подробности. Но себе я не желаю таких историй, и учитывая это, стараюсь принимать решения взвешенно. Увидим, как будет. Очевидно, что это проблема, которую надо пережить, проблема, из которой надо извлечь уроки, это абсолютно точно", - высказывает мнение Олесь Санин.

По его словам, современный украинский кинематограф меняется, и сам факт того, что общество решило вмешаться в ситуацию, говорит о многом.

"Сейчас в Украине кинематограф впервые начал говорить с обществом напрямую. Мы впервые начали говорить напрямую со своим зрителем без посредников. Из подобных ситуаций мы получаем уроки, художники вырастают, становятся более ответственными перед собой и зрителями. Тщательнее прорабатывают тему. А ситуация, которая возникла с этой картиной – это проблема, и я надеюсь на ее адекватное решение. Мы все будем следить, как это будет разворачиваться. Особенно учитывая то, что есть общественный резонанс", - подытожил Санин.

"Мы получили ответ на вопрос, который все задавали"

На днях на ситуацию вокруг фильма "Стус" отреагировали в Госкино, которое выделяло из государственного бюджета 50% денег на подготовку картины.

В комментарии "Громадському радио" глава Госкино Филипп Ильенко сказал, что считает недопустимым отсутствие сцен о Медведчуке в фильме про украинского диссидента. Также он отметил, что сцены с Медведчуком исчезли уже после того, как на фильм выделили средства.

"В сценарии, который выиграл конкурс и получил государственное финансирование, сцены с адвокатом Василия Стуса присутствовали и занимали значительное место по объему и содержанию", - сказал Филипп Ильенко.

Styler решил связаться с руководителем "Госкино", чтобы узнать подробности ситуации.

Фото: "Я пока не имею доказательств того, что конкретно кто-то вмешивался в фильм" – Филипп Ильенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Съемочная группа сейчас подтверждает, что съемочный процесс длится и будут сняты те эпизоды, которые были предусмотрены первоначальным сценарием, который был победителем конкурса по отбору кинопроектов. В этом плане по сути мы получили ответ на вопрос, который все задавали. Потому что некорректно было говорить, какие сцены вырезали, потому что не завершился даже съемочный период фильма", - комментирует Филипп Ильенко, председатель "Госкино".

"Фильма как произведения еще нет"

По словам Ильенко, на момент появления скандала с фильмом "Стус" сцены еще не были сняты.

"Но мы увидели заявление авторов кино. Они подтвердили, что такие сцены будут сниматься. Я думаю, что дальше надо дать возможность создать фильм. Это их компетенция и работа. Мы вообще по практике, которая существует, и по действующему законодательству, не вмешиваемся в творческий процесс фильма. Мы увидим уже готовый фильм уже после съемок и монтажно-тонировального периода. До этого говорить о каких-то сценах даже не приходится, потому что фильма как произведения, как объекта авторского права, в конце концов, еще нет", - обращает внимание он.

Когда фильм будет готов, тогда его можно будет обсуждать, добавляет он.

"Тогда можно будет говорить, например, что он был создан в несоответствии с той сценарной, художественной концепции, которая была подана на конкурс. Но, с другой стороны, в кино никогда не бывает так, что прямо дословно фильм соответствует сценарию. Это всегда творческий процесс, по объективным или субъективным причинам какие-то изменения вносятся. Это нормальный процесс, если эти изменения не носят какой-то глобальный характер", - говорит председатель "Госкино".

По словам Филиппа Ильенко, у него пока нет доказательств того, что кто-то каким-то образом вмешивался в создание фильма "Стус".

"Я пока не могу доказать и не имею доказательств того, что конкретно кто-то вмешивался в фильм. Я думаю, что этот вопрос надо задать авторам фильма. Спросить, было ли на них давление или не было", - прокомментировал он.

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Напомним, ранее известный волонтер решил запустить флешмоб из-за скандала, который возник вокруг фильма о Стусе. По словам активиста, он считает такую ситуацию "результатом договорняков".

Также известный телеведущий Сергей Притула жестко высказался о фильме, который будет описывать события, связанные с поэтом и диссидентом Василием Стусом.