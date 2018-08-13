"Проблема, которую надо пережить": новые подробности скандала вокруг фильма о Василие Стусе

Украинский режиссер и глава Госкино комментируют ситуацию вокруг фильма об известном диссиденте
Украинского поэта и диссидента Василия Стуса считают одним из наиболее ярких представителей движения шестидесятников. На днях разгорелся скандал и бурные дискуссии, когда стало известно о том, что из фильма "Стус" вырезали сцены с олигархом Виктором Медведчуком якобы по требованию самого политика.
Сначала продюсер фильма назвал эту информацию "фейком", а позже режиссер Роман Бровко пояснил, что сокращения были вызваны показа самого фильма, и в то же время не вспоминать Медведчука в картине просил сын Василия Стуса Дмитрий.
Эта ситуация возмутила соцсети и вызвала возмущение многих блогеров, политиков, актеров и даже премьер-министра, который назвал подобное влияние на украинское кино недопустимым и поручил собрать вместе съемочную группу фильма и общественность, чтобы решить эту ситуацию.
Стоит добавить, что 50% средств на съемки фильма выделяет государство: ранее картина победила на питчинге Госкино. Учитывая это, пользователи соцсетей напоминали: если это деньги налогоплательщиков, значит общество должно вмешаться и повлиять на то, чтобы фигуру Медведчука вернули в картину.
В итоге эпизоды при участии Медведчука в фильм решили вернуть. Создатели фильма сообщили, что учитывая общественный резонанс они доснимут эпизод с одиозным политиком.
Styler решил узнать об этой ситуации мнение украинского режиссера Олеся Санина, известного по работам над картинами "Мамай" (2003), "Поводырь" (2014) и "Переломный момент: Война за демократию в Украине" (2016).
В комментарии для Styler режиссер сказал, что не хотел бы комментировать сам фильм, поскольку не знает подробностей о том, какие именно сцены будут добавляться в картину или вырезаться из нее. Однако добавил, что описывать персонажей из прошлого, так и из будущего в любом фильме всегда сложно, потому что это может вызвать чье-то недовольство.
Фото: "Всегда есть огромная сложность в том, как показать живых и неживых исторических персонажей, о которых ты рассказываешь" – Олесь Санин (facebook.com/OlesSanin)
"Если режиссер берется снимать фильм о событиях, которые произошли, нужно понимать, что это всегда вызов. Всегда есть огромная сложность в том, как показать живых и неживых исторических персонажей, о которых ты рассказываешь, или даже их потомков. Это часто бывает проблемой, потому что может возникнуть юридическая коллизия. Так было и с "Титаником". Когда сняли фильм, потомки капитана корабля говорили, что режиссер Джеймс Кэмерон неправильно определенные моменты сделал. Обсуждали, как лучше - показать, что он последний покинул корабль, или что он там остался", - говорит Санин.
Из-за незнания нюансов прокомментировать саму ситуацию с фильмом о Стусе ему сложно, добавляет режиссер.
"Но знаю точно: всегда, когда сталкиваешься с исторической темой, которая особенно актуальна для страны и затрагивает также современность, все надо хорошо продумать перед тем, как приступить к работе. Всегда что-то кому-то будет не нравиться, особенно если тема резонансная. К сожалению, всегда будет возможность остановить произведение или его запретить, судиться", - говорит Олесь Санин.
По его словам, часто при работе над фильмом нужно идти на компромиссы с сюжетом фильма, просматривать сценарий или другие моменты.
"Это вопрос и проблема, которую надо переначать, и стоит это решить до того, как вопрос возникнет. Потому что, к сожалению, всегда есть возможность остановить этот произведение на определенном этапе. Что и пытаются сделать, я так думаю, персонажи животного происхождения (очевидно, режиссер имеет в виду представителей одиозного политика, которые угрожают запретить фильм – ред.).
Ситуация с фильмом "Стус" вызвала широкий общественный резонанс, напоминает режиссер.
Фото: "Из подобных ситуаций мы получаем уроки, художники вырастают, становятся более ответственными перед собой и зрителями" – Олесь Санин (facebook.com/OlesSanin)
"Я не знаю эту историю подробно и не готов комментировать некоторые эпизоды фильма, потому что мне не известны подробности. Но себе я не желаю таких историй, и учитывая это, стараюсь принимать решения взвешенно. Увидим, как будет. Очевидно, что это проблема, которую надо пережить, проблема, из которой надо извлечь уроки, это абсолютно точно", - высказывает мнение Олесь Санин.
По его словам, современный украинский кинематограф меняется, и сам факт того, что общество решило вмешаться в ситуацию, говорит о многом.
"Сейчас в Украине кинематограф впервые начал говорить с обществом напрямую. Мы впервые начали говорить напрямую со своим зрителем без посредников. Из подобных ситуаций мы получаем уроки, художники вырастают, становятся более ответственными перед собой и зрителями. Тщательнее прорабатывают тему. А ситуация, которая возникла с этой картиной – это проблема, и я надеюсь на ее адекватное решение. Мы все будем следить, как это будет разворачиваться. Особенно учитывая то, что есть общественный резонанс", - подытожил Санин.
На днях на ситуацию вокруг фильма "Стус" отреагировали в Госкино, которое выделяло из государственного бюджета 50% денег на подготовку картины.
В комментарии "Громадському радио" глава Госкино Филипп Ильенко сказал, что считает недопустимым отсутствие сцен о Медведчуке в фильме про украинского диссидента. Также он отметил, что сцены с Медведчуком исчезли уже после того, как на фильм выделили средства.
"В сценарии, который выиграл конкурс и получил государственное финансирование, сцены с адвокатом Василия Стуса присутствовали и занимали значительное место по объему и содержанию", - сказал Филипп Ильенко.
Styler решил связаться с руководителем "Госкино", чтобы узнать подробности ситуации.
Фото: "Я пока не имею доказательств того, что конкретно кто-то вмешивался в фильм" – Филипп Ильенко (РБК-Украина, Виталий Носач)
"Съемочная группа сейчас подтверждает, что съемочный процесс длится и будут сняты те эпизоды, которые были предусмотрены первоначальным сценарием, который был победителем конкурса по отбору кинопроектов. В этом плане по сути мы получили ответ на вопрос, который все задавали. Потому что некорректно было говорить, какие сцены вырезали, потому что не завершился даже съемочный период фильма", - комментирует Филипп Ильенко, председатель "Госкино".
По словам Ильенко, на момент появления скандала с фильмом "Стус" сцены еще не были сняты.
"Но мы увидели заявление авторов кино. Они подтвердили, что такие сцены будут сниматься. Я думаю, что дальше надо дать возможность создать фильм. Это их компетенция и работа. Мы вообще по практике, которая существует, и по действующему законодательству, не вмешиваемся в творческий процесс фильма. Мы увидим уже готовый фильм уже после съемок и монтажно-тонировального периода. До этого говорить о каких-то сценах даже не приходится, потому что фильма как произведения, как объекта авторского права, в конце концов, еще нет", - обращает внимание он.
Когда фильм будет готов, тогда его можно будет обсуждать, добавляет он.
"Тогда можно будет говорить, например, что он был создан в несоответствии с той сценарной, художественной концепции, которая была подана на конкурс. Но, с другой стороны, в кино никогда не бывает так, что прямо дословно фильм соответствует сценарию. Это всегда творческий процесс, по объективным или субъективным причинам какие-то изменения вносятся. Это нормальный процесс, если эти изменения не носят какой-то глобальный характер", - говорит председатель "Госкино".
По словам Филиппа Ильенко, у него пока нет доказательств того, что кто-то каким-то образом вмешивался в создание фильма "Стус".
"Я пока не могу доказать и не имею доказательств того, что конкретно кто-то вмешивался в фильм. Я думаю, что этот вопрос надо задать авторам фильма. Спросить, было ли на них давление или не было", - прокомментировал он.
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Напомним, ранее известный волонтер решил запустить флешмоб из-за скандала, который возник вокруг фильма о Стусе. По словам активиста, он считает такую ситуацию "результатом договорняков".
Также известный телеведущий Сергей Притула жестко высказался о фильме, который будет описывать события, связанные с поэтом и диссидентом Василием Стусом.