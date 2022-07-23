"Продовжував їхати, щоб врятувати людей": водій з Дніпра пожертвував життям заради інших

Що відомо про водія автобуса

Сергій Палій - водій-професіонал, він працював на підприємстві "Ігрек".

В останні місяці постійно перебував на кільцевому маршруті 146 а, хоча працював вже 8 років.

15 липня 2022 року він вже прямував до парку після робочого дня, підвозивши пасажирів на просп.Івана Мазепи.

Сергій Палій загинув, рятую людей (фото: facebook.com/dmrtransporty)

Приблизно о 20:59 ворожа ракета потрапила недалеко від автобуса в промисловий об'єкт.

Сергій не розгубився і продовжував їхати швидше, подалі від вибуху, щоб врятувати людей. Згодом пролунав другий вибух, в результаті якого Сергій загинув.

Чоловік, що сидів за водієм, перехопив кермо і вів автобус до повної зупинки. Від отриманих поранень Сергій загинув за кермом.

Він до останнього виконував свою роботу - відповідав за безпеку пасажирів свого автобуса. Йому було всього 37 років. Двоє дітей і дружина залишилися без батька і чоловіка.

Що пишуть про Сергія українці

Люди, які були в цій маршрутці, написали, що Сергій до останнього вів автобус і його подвиг вони ніколи не забудуть, адже він врятував їм життя.