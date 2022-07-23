"Продовжував їхати, щоб врятувати людей": водій з Дніпра пожертвував життям заради інших

В результаті ракетного удару росіянами по Дніпру 15 липня загинув водій автобуса Сергій Палій. Чоловік пожертвував своїм життям заради порятунку інших.
Про його героїчний вчинок розповіли в Департаменті транспорту та інфраструктури Дніпровської міської ради.
Сергій Палій - водій-професіонал, він працював на підприємстві "Ігрек".
В останні місяці постійно перебував на кільцевому маршруті 146 а, хоча працював вже 8 років.
15 липня 2022 року він вже прямував до парку після робочого дня, підвозивши пасажирів на просп.Івана Мазепи.
Приблизно о 20:59 ворожа ракета потрапила недалеко від автобуса в промисловий об'єкт.
Сергій не розгубився і продовжував їхати швидше, подалі від вибуху, щоб врятувати людей. Згодом пролунав другий вибух, в результаті якого Сергій загинув.
Чоловік, що сидів за водієм, перехопив кермо і вів автобус до повної зупинки. Від отриманих поранень Сергій загинув за кермом.
Він до останнього виконував свою роботу - відповідав за безпеку пасажирів свого автобуса. Йому було всього 37 років. Двоє дітей і дружина залишилися без батька і чоловіка.
Люди, які були в цій маршрутці, написали, що Сергій до останнього вів автобус і його подвиг вони ніколи не забудуть, адже він врятував їм життя.
Нагадаємо, що російська армія ввечері 15 липня завдала ракетного удару по Дніпру. Окупанти вдарили по підприємству "Південмаш", яке займається випуском ракетно-космічної техніки.