Прописка має значення: у Львові скандал з прийомом в дитячий садок

З електронної черги викинули 300 дітей

У львівських дитячих садочках почалися скандали з-за прийому малюків у дошкільні установи. Про це повідомляє "Сьогодні".

Мешканці Львова скаржаться на те, що їхні діти не потрапили у дошкільні заклади, так як на їх місце потрапили діти з прилеглих населених пунктів області.

Зі списків на зарахування в дитячі сади несподівано виключили три сотні дітей, які вже пройшли електронну чергу, так як виконавчий комітет львівської міськради вирішив, що якщо у дитини немає львівської прописки, то ходити їй в дошкільний заклад не потрібно.

"Вас у списках немає. Шок. Навіть якщо ти проходиш, тебе можуть викинути. При тому, що ще в минулому році я собі думала, яку роль відіграє прописка. Перечитала ряд документів і нічого такого не було", – розповідає одна з мам Тетяна Федко.

Ухвалу львівської міськради було прийнято недавно і батьків малюків поставили перед фактом вже тоді, коли почався відбір. Шансів, щоб влаштувати дитину у дошкільний заклад за місцем реєстрації, у них також немає.

Чиновники ситуацію не коментують, але повідомили, що дітей, у яких немає львівській реєстрації, не викинули з черги, а пересунули. У них є шанс потрапити в дитячий сад в серпні, якщо з'явиться вільне місце.

"Це пов'язано з численними скаргами львів'ян, діти яких не потрапляли, а на їх місці виявлялися діти з Львівської області. У другу хвилю зарахування, при наявності вільного місця ми занесемо всіх дошкільнят", – повідомила Наталія Клочко, спеціаліст управління освіти Львівської міськради.

Адвокат Володимир Марусяк вважає, що рішення міськради незаконне і рекомендує звернутися батькам в суд.

До речі, у дитсадку Тернополя стався скандал через прописки дитини.

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