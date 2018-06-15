Прописка имеет значение: во Львове скандал с приемом в детский сад

Из электронной очереди выкинули 300 детей

Во львовских детских садах начались скандалы из-за приема малышей в дошкольные учреждения. Об этом сообщает "Сегодня".

Жители Львова жалуются на то, что их дети не попали в дошкольные учреждения, так как на их место попали дети из близлежащих населенных пунктов области.

Из списков на зачисление в детские сады неожиданно исключили три сотни детей, которые уже прошли электронную очередь, так как исполнительный комитет львовского горсовета решил, что если у ребенка нет львовской прописки, то ходить ему в дошкольное учреждение не нужно.

"Вас в списках нет. Шок. Даже если ты проходишь, тебя могут выбросить. При том, что еще в прошлом году я себе думала, какую роль играет прописка. Перечитала ряд документов и ничего такого не было", – рассказывает одна из мам Татьяна Федко.

Постановление львовского горсовета было принято недавно и родителей малышей поставили перед фактом уже тогда, когда начался отбор. Шансов, чтобы устроить ребенка в дошкольное учреждение по месту регистрации, у них также нет.

Чиновники сложившуюся ситуацию не комментируют, но сообщили, что детей, у которых нет львовской регистрации, не выкинули из очереди, а передвинули. У них есть шанс попасть в детский сад в августе, если появится свободное место.

"Это связано с многочисленными жалобами львовян, дети которых не попадали, а на их месте оказывались дети из Львовской области. Во вторую волну зачисления, при наличии свободного места мы занесем всех дошкольников", – сообщила Наталья Клочко, специалист управления образования Львовского горсовета.

Адвокат Владимир Марусяк считает, что решение горсовета незаконное и рекомендует обратиться родителям в суд.

Кстати, в детсаду Тернополя произошел скандал из-за прописки ребенка.

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