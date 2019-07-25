Радійте, що ми не в Парижі: українців порадували прогнозом погоди

Погода в Україні 26 липня, в п'ятницю обіцяє бути теплою і комфортною. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці. За її словами, літо відновить свої права і українців чекає суха і гарна погода без опадів.

Спека почнеться на території України вже ближче до вихідних, а почнеться все на Півдні країни.

"У нас тепліє.Найближчими днями температура повітря в Україні підвищуватиметься і поступово літо розрівняє свої прохолодні зморшки.

Температура повітря завтра ще виросте не сильно, очікується +23+27 градусів, але на Півдні вже десь вискочить до +28+30 градусів. А впродовж суботи-неділі на Півдні передбачається +29+33 градуси, в більшості областей України +24+29 градусів",- написала Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Дощів слід чекати на Заході і Сході.

"Дощі з грозами найбільш ймовірні на Заході та Сході.

Північ, Центр та Південь належатимуть переважно сухій сонячній погоді. Кому цікаво чи важливо. Сильна спека вихідними залишить Францію та Бельгію, там температура повітря впаде до +22+26 градусів. Проте дуже гаАряче буде на Балканах та на західному узбережжі Чорного моря", - зазначила синоптик.

У Києві з 26 липня температура повітря почне підвищуватися і вже до вихідних досягне +30 градусів вдень.

"У Києві 26 липня очікується +24+26 градусів з поступовим підвищенням вихідними до +26+29, місцями у неділю до +30 градусів. Ймовірність дощу у столиці незначна, максимум десь якісь локальні на околицях. Буде багато сонця і багато тепла.Так що вже можете ремонтувати сачки для метеликів, діставати сарафанчики та шорти і радіти, що ми не Парижі", - повідомила Діденко.

Як ми раніше писали, в Україні збережеться надзвичайна пожежна небезпека.Так, завтра, по всій Україні, крім Чернігівської і Київської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.