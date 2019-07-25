Радуйтесь, что мы не в Париже: украинцев обрадовали прогнозом погоды

Погода в Украине 26 июля, в пятницу обещает быть теплой и комфортной. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице. По ее словам, лето восстановит свои права и украинцев ждет сухая и хорошая погода без осадков.

Жара начнется на территории Украины уже ближе к выходным, а начнется все на Юге страны.

"У нас теплеет. В ближайшие дни температура воздуха в Украине будет повышаться и постепенно лето разровняет свои прохладные морщины. Температура воздуха завтра еще вырастет не сильно, ожидается +23 +27 градусов, но на юге уже где-то выскочит до +28 +30 градусов. А в течение субботы-воскресенья на Юге предполагается +29 +33 градуса, в большинстве областей Украины +24 +29 градусов",- написала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Дождей следует ждать на Западе и Востоке.

"Дожди с грозами наиболее вероятны на Западе и Востоке. Север, Центр и Юг будет принадлежать преимущественно сухой солнечной погоде. Кому интересно или важно. Сильная жара в выходные покинет Францию ​​и Бельгию, там температура воздуха упадет до +22 +26 градусов. Однако очень горячо будет на Балканах и на западном побережье Черного моря", - отметила синоптик.

В Киеве с 26 июля температура воздуха начнет повышаться и уже к выходным достигнет +30 градусов днем.

"В Киеве 26 июля ожидается + 24 + 26 градусов с постепенным повышением на выходных до +26 +29, местами в воскресенье до +30 градусов. Вероятность дождя в столице незначительная, максимум где-то какие-то локальные на окраинах. Будет много солнца и много тепла. Так что уже можете ремонтировать сачки для бабочек, доставать сарафанчики и шорты и радоваться, что мы не Париже", - сообщила Диденко.

Как мы ранее писали, в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Так, завтра, по всей Украине, кроме Черниговской и Киевской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.