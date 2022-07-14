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Як розпізнати абьюзера: 4 ознаки, що з відносин час тікати

Новость на русском →
Четвер 14 липня 2022 21:01
Як розпізнати абьюзера: 4 ознаки, що з відносин час тікати Відносини з абьюзером (freepik)
Автор: Марина Настевич

Відносини з будь-яким видом насильства - свідомо нездорові. І слова про те, що з них потрібно бігти, зовсім не будуть перебільшенням. Але як зрозуміти, що вже час?

Якщо ви знаходите в ваших відносинах ці 4 ознаки - потрібно йти. Про це повідомляє "Жіночий психолог".

1. Підлабузнювання

Намагаєтеся не злити коханого, вибираєте слова в діалозі з ним. Ви як би потрапили в пастку ідеального образу, який вибудував ваш партнер.

2. Відповідальність на одних плечах

Це явна ознака того, що людина не здатна визнати свою провину - він змушує вас занурюватися в почуття провини, а будь-які проблеми - ваших рук справа.

3. Контроль

Він контролює кожен ваш крок, одяг, поведінку, коло спілкування. Вселяє почуття власної неповноцінності.

4. Підміна реальності

Він заперечує те, що відбувається, переконує в тому, що ви "все придумуєте". Згодом ви починаєте погоджуватися з ним, відчувати себе невпевнено, спустошено.

Раніше психолог розповіла, як зрозуміти, чи готові ви до спільного життя з чоловіком.

Ми також писали про 6 причин, за якими жінка кидає чоловіка, навіть якщо любить.

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