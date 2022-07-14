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Как распознать абьюзера: 4 признака, что из отношений пора бежать

Новина українською →
Четверг 14 июля 2022 21:01
Как распознать абьюзера: 4 признака, что из отношений пора бежать Отношения с абьюзером (freepik)
Автор: Марина Настевич

Отношения с любым видом насилия - заведомо нездоровы. И слова о том, что из них нужно бежать, вовсе не будут преувеличением. Но как понять, что уже пора?

Если вы находите в ваших отношениях эти 4 признака - нужно уходить. Об этом сообщает "Женский психолог".

1. Заискивание

Стараетесь не злить любимого, выбираете слова в диалоге с ним. Вы как бы попали в ловушку идеального образа, который выстроил ваш партнер.

2. Ответственность на одних плечах

Это явный признак того, что человек не способен признать свою вину - он заставляет вас погружаться в чувство вины, а любые проблемы - ваших рук дело.

3. Контроль

Он контролирует каждый ваш шаг, одежду, поведение, круг общения. Внушает чувство собственной неполноценности.

4. Подмена реальности

Он отрицает происходящее, убеждает в том, что вы “все придумываете”. Со временем вы начинаете соглашаться с ним, чувствовать себя неуверенно, опустошенно.

Ранее психолог рассказала, как понять, готовы ли вы к совместной жизни с мужчиной.

Мы также писали про 6 причин, по которым женщина бросает мужчину, даже если любит.

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