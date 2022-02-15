Розкішний японський десерт в мікрохвильовці за лічені хвилини: рецепт переможниці МастерШеф

Моті з ягідним джемом

Для тіста:

100 г клейкого рисового борошна. Зверніть увагу на вид рисового борошна. Це має бути спеціальне борошно з клейкого рису.

70 г цукрової пудри

100 г холодної води

Для начинки:

м'який кисломолочний сир, маскарпоне, крем-сир

цукрова пудра

джем фруктовий або свіжі фрукти

Примітка: Співвідношення цукру до сиру контролюйте по своїм смаковим вподобанням. Якщо ви вибираєте м'який сир, добряче перебийте його блендером для однорідності.

Також, для моті підійдуть різні види ганашу, мусові основи, крем-чіз.

Якщо ваш джем чи фрукти мають багато рідини, Яна рекомендує проварити їх 3-4 хв., додавши трохи кукурудзяного крохмалю.



Спосіб приготування: