Розкішний японський десерт в мікрохвильовці за лічені хвилини: рецепт переможниці МастерШеф

Коли хочеться побалувати себе та домашніх чимсь незвичним та смачним, варто звернути увагу на рецепти світової кухні. Зробити кулінарну подорож, наприклад, в Японію виявляється зовсім нескладно, якщо є хороший гід.
Переможниця МастерШеф 11 Яна Балог запропонувала в Instagram приготувати смачний японський десерт – моті. Для цього знадобиться лише мікрохвильова піч і холодильник. Решта – справа техніки!
Моті з ягідним джемом
Для тіста:
100 г клейкого рисового борошна. Зверніть увагу на вид рисового борошна. Це має бути спеціальне борошно з клейкого рису.
70 г цукрової пудри
100 г холодної води
Для начинки:
м'який кисломолочний сир, маскарпоне, крем-сир
цукрова пудра
джем фруктовий або свіжі фрукти
Примітка: Співвідношення цукру до сиру контролюйте по своїм смаковим вподобанням. Якщо ви вибираєте м'який сир, добряче перебийте його блендером для однорідності.
Також, для моті підійдуть різні види ганашу, мусові основи, крем-чіз.
Якщо ваш джем чи фрукти мають багато рідини, Яна рекомендує проварити їх 3-4 хв., додавши трохи кукурудзяного крохмалю.
Спосіб приготування:
З’єднати м'який сир/маскарпоне/крем-сир з цукровою пудрою. При необхідності перебити блендером.
Свіжі фрукти/ягоди чи джем при необхідності проварити з чайною ложкою кукурудзяного крохмалю.
У форму шарами викласти сирну основу/фруктову начинку/сирну основу. Це все заморозити (для подальшої зручної роботи).
Для тіста з’єднати борошно, цукрову пудру та воду. Добряче перемішати. Накрити харчовою плівкою та помістити до мікрохвильової печі на 15 сек.
Зняти плівку, добре перемішати, знову накрити плівкою та виконати цей процес 3-4 рази. До зміни консистенції та кольору тіста
По-перше, спочатку тісто зможе формувати неоднорідні комки, важливо добре перемішувати дерев’яною лопаткою після кожного прогрівання у мікрохвильовці.
По-друге, можливо тісто потрібно довше заварювати у мікрохвильовці. Орієнтуйтесь на клейкість та зміну кольору (тісто стає густе, клейке та прозорого відтінку).
Робоче тісто має бути гарячим. Тобто, зразу після заварювання присипаєте кукурудзяним крохмалем і тоненько розкатуєте.
На розкатане тісто кладете заморожену начинку, формуєте моті, та чекаєте, щоб начинка розморозилась.