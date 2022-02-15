Роскошный японский десерт в микроволновке за считанные минуты: рецепт победительницы МастерШеф

Моти с ягодным джемом

Для теста:

100 г клейкой рисовой муки. Обратите внимание на вид рисовой муки. Это должна быть специальная мука из клейкого риса.

70 г сахарной пудры

100 г холодной воды

Для начинки:

творог, маскарпоне, крем-сыр

сахарная пудра

джем фруктовый или свежие фрукты

Примечание: Соотношение сахара к сыру контролируйте по своим вкусовым предпочтениям. Если вы выбираете творог, хорошенько перебейте его блендером для однородности.

Также, для моти подойдут различные виды ганаша, муссовые основы, крем-чиз.

Если ваш джем или фрукты имеют много жидкости, Яна рекомендует проварить их 3-4 мин., добавив немного кукурузного крахмала.



Способ приготовления: