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Роскошный японский десерт в микроволновке за считанные минуты: рецепт победительницы МастерШеф

Автор: Ольвия Агаркова

Когда хочется побаловать себя и домашних чем-то необычным и вкусным, стоит обратить внимание на рецепты мировой кухни. Совершить кулинарное путешествие, например, в Японию оказывается совсем несложно, если есть хороший гид.

Победительница МастерШеф 11 Яна Балог предложила в Instagram приготовить вкусный японский десерт – моти. Для этого понадобится лишь микроволновая печь и холодильник. Остальное - дело техники!

Моти с ягодным джемом

Для теста:

  • 100 г клейкой рисовой муки. Обратите внимание на вид рисовой муки. Это должна быть специальная мука из клейкого риса.
  • 70 г сахарной пудры
  • 100 г холодной воды

Для начинки:

  • творог, маскарпоне, крем-сыр
  • сахарная пудра
  • джем фруктовый или свежие фрукты

Примечание: Соотношение сахара к сыру контролируйте по своим вкусовым предпочтениям. Если вы выбираете творог, хорошенько перебейте его блендером для однородности.

Также, для моти подойдут различные виды ганаша, муссовые основы, крем-чиз.

Если ваш джем или фрукты имеют много жидкости, Яна рекомендует проварить их 3-4 мин., добавив немного кукурузного крахмала.


Способ приготовления:

  • Соединить творог/маскарпоне/крем-сыр с сахарной пудрой. При необходимости перебить блендером.
  • Свежие фрукты/ягоды или джем при необходимости проварить с чайной ложкой кукурузного крахмала.
  • В форму слоями выложить творожную основу/фруктовую начинку/сырную основу. Это все заморозить (для дальнейшей удобной работы).
  • Для теста соединить муку, сахарную пудру и воду. Хорошенько перемешать. Накрыть пищевой пленкой и поместить в микроволновую печь на 15 сек.
  • Снять пленку, хорошо перемешать, снова накрыть пленкой и выполнить этот процесс 3-4 раза. До изменения консистенции и цвета теста
  • Во-первых, сначала тесто сможет формировать неоднородные комки, важно хорошо перемешивать деревянной лопаткой после каждого прогревания в микроволновке.
  • Во-вторых, возможно тесто нужно дольше заваривать в микроволновке. Ориентируйтесь на клейкость и изменение цвета (тесто становится густое, клейкое и прозрачного оттенка).
  • Рабочее тесто должно быть горячим. То есть, сразу после заваривания присыпаете кукурузным крахмалом и тоненько раскатываете.
  • На раскатанное тесто кладете замороженную начинку, формируете моти, и ждете, чтобы начинка разморозилась.

Напомним, что ранее мы делились рецептом хрустящего орехового печенья за 15 минут.

Попробуйте также приготовить простые оригинальные ватрушки из бубликов за 20 минут

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