У Росії до соліста гурту Rammstein в готельний номер прийшли силовики

Тілль Ліндеманн знаходиться зараз в Росії. Соліст відомого німецького гурту Rammstein оселився в готелі в Тверській області, і до нього вночі прийшла поліція. Причини візиту силовиків поки невідомі.

Ззначимо, що в Росію Ліндеман приїхав, щоб виступити на фестивалі "Макларін" і на підтримку партії "Родина".

Після конфлікту з поліцією був затриманий один з представників Rammstein.

Нагадаємо, Тілль Ліндеманн заспівав знамениту пісню "Любимый город", яка стала відомою завдяки українцю Марку Бернесу. Композицію опублікували на Apple Music.

Шанувальники музиканта кажуть, що сингл "Любимый город" буде саундтреком до фльму "Девятаев" російського режисера Тимура Бекмамбетова. У цій картині розкажуть про радянського льотчика Михайла Девятаєва, якому вдалося втекти з полону під час Другої світової війни на німецькому літаку.

Перший раз пісня "Любимый город" прозвучала у фільмі "Винищувачі в 1939 році. Її виконав співак і актора Марк Бернес. Картину зняли на Київській кіностудії імені Олександра Довженка. Цікаво, що дана композиція була присвячена Києву.

Ми також писали про те, що Тілль Ліндеманн прокотився на покинутій каруселі у Чорнобилі.