ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Росії до соліста гурту Rammstein в готельний номер прийшли силовики

Новость на русском →
Росія, Субота 28 серпня 2021 11:38
У Росії до соліста гурту Rammstein в готельний номер прийшли силовики Фото: Тілль Ліндеманн (facebook.com/tilllindemann)
Автор: Роман Мирончук

Тілль Ліндеманн знаходиться зараз в Росії. Соліст відомого німецького гурту Rammstein оселився в готелі в Тверській області, і до нього вночі прийшла поліція. Причини візиту силовиків поки невідомі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Baza".

Після конфлікту з поліцією був затриманий один з представників Rammstein.

У Росії до соліста гурту Rammstein в готельний номер прийшли силовики

У Росії до Тілля Ліндеманна навідалися силовики (фото: Telegram-канал "Baza")

Ззначимо, що в Росію Ліндеман приїхав, щоб виступити на фестивалі "Макларін" і на підтримку партії "Родина".

У Росії до соліста гурту Rammstein в готельний номер прийшли силовики

У Росії до Тілля Ліндеманна навідалися силовики (фото: Telegram-канал "Mash")

Нагадаємо, Тілль Ліндеманн заспівав знамениту пісню "Любимый город", яка стала відомою завдяки українцю Марку Бернесу. Композицію опублікували на Apple Music.

Шанувальники музиканта кажуть, що сингл "Любимый город" буде саундтреком до фльму "Девятаев" російського режисера Тимура Бекмамбетова. У цій картині розкажуть про радянського льотчика Михайла Девятаєва, якому вдалося втекти з полону під час Другої світової війни на німецькому літаку.

Перший раз пісня "Любимый город" прозвучала у фільмі "Винищувачі в 1939 році. Її виконав співак і актора Марк Бернес. Картину зняли на Київській кіностудії імені Олександра Довженка. Цікаво, що дана композиція була присвячена Києву.

Ми також писали про те, що Тілль Ліндеманн прокотився на покинутій каруселі у Чорнобилі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Тилль Линдеманн
LITE
Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити в цей день, головні прикмети
Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити в цей день, головні прикмети