В России к солисту группы Rammstein в гостиничный номер пришли силовики

Тилль Линдеманн находится сейчас в России. Солист известной немецкой группы Rammstein поселился в гостинице в Тверской области, и к нему ночью пришла полиция. Причины визита силовиков пока неизвестны.

Отметим, что в Россию Линдеман приехал, чтобы выступить на фестивале "Макларин" и в поддержку партии "Родина".

После конфликта с полицией был задержан один из представителей Rammstein.

Напомним, Тилль Линдеманн спел знаменитую песню "Любимый город", которая стала известной благодаря украинцу Марку Бернесу. Композицю опубликовали на Apple Music.

Поклонники музыканта говорят, что сингл "Любимый город" будет саундтреком к фльму "Девятаев" российского режиссера Тимура Бекмамбетова. В этой картине расскажут о советском летчике Михаиле Девятаева, которому удалось сбежать из плена во время Второй мировой войны на немецком самолете.

Первый раз песня "Любимый город" прозвучала в фильме "Истребители" в 1939 году. Ее исполненил певц и актера Марк Бернес. Картину сняли на киевской киностудии имени Александра Довженко. Интересно, что данная композиция была посвящена Киеву.

Мы также писали о том, что Тилль Линдеманн прокатился на заброшенной карусели в Чернобыле.