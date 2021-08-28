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В России к солисту группы Rammstein в гостиничный номер пришли силовики

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Россия, Суббота 28 августа 2021 11:38
В России к солисту группы Rammstein в гостиничный номер пришли силовики Фото: Тилль Линдеманн (facebook.com/tilllindemann)
Автор: Роман Мирончук

Тилль Линдеманн находится сейчас в России. Солист известной немецкой группы Rammstein поселился в гостинице в Тверской области, и к нему ночью пришла полиция. Причины визита силовиков пока неизвестны.

Об этом сообщает Telegram-канал "Baza".

После конфликта с полицией был задержан один из представителей Rammstein.

В России к солисту группы Rammstein в гостиничный номер пришли силовики

В России к Тиллю Линдеманну наведались силовики (фото: Telegram-канал "Baza")

Отметим, что в Россию Линдеман приехал, чтобы выступить на фестивале "Макларин" и в поддержку партии "Родина".

В России к солисту группы Rammstein в гостиничный номер пришли силовики

В России к Тиллю Линдеманну наведались силовики (фото: Telegram-канал "Mash")

Напомним, Тилль Линдеманн спел знаменитую песню "Любимый город", которая стала известной благодаря украинцу Марку Бернесу. Композицю опубликовали на Apple Music.

Поклонники музыканта говорят, что сингл "Любимый город" будет саундтреком к фльму "Девятаев" российского режиссера Тимура Бекмамбетова. В этой картине расскажут о советском летчике Михаиле Девятаева, которому удалось сбежать из плена во время Второй мировой войны на немецком самолете.

Первый раз песня "Любимый город" прозвучала в фильме "Истребители" в 1939 году. Ее исполненил певц и актера Марк Бернес. Картину сняли на киевской киностудии имени Александра Довженко. Интересно, что данная композиция была посвящена Киеву.

Мы также писали о том, что Тилль Линдеманн прокатился на заброшенной карусели в Чернобыле.

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Российская Федерация Тилль Линдеманн
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