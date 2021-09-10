Samsung продовжив реєстрацію до IT-школи на 2021-2022 навчальний рік

Компанія "Samsung" до 20 вересня продовжила реєстрацію в IT-школі на 2021-2022 навчальний рік. Навчання у школі є безкоштовним.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

"Це унікальна можливість ще в школі спробувати свої сили в обраній діяльності, щоб переконатися в правильності вибору. Це неповторна нагода - розробити й реалізувати власний IT-проект, що принесе не тільки безцінний досвід, а й цінні подарунки від світового технологічного лідера Samsung Electronics", - повідомляють у компанії.

"Samsung IT-школа" представляє собою унікальний проєкт, орієнтований на старшокласників, перед якими вже зовсім скоро постане необхідність вибору професії та вступу в доросле життя.

"У програмі навчання особливий акцент зроблено на практичній складовій, що стимулює учнів бути самостійними й по-справжньому готує до майбутнього", - впевнені в Samsung.

Проєкт успішно реалізує компанія "Samsung Electronics Україна" у співпраці з Міністерством освіти й науки України ще з 2016 року, коли відкрилися перші дві школи в Києві.

Відтоді "Samsung IT-школа" привернула увагу багатьох талановитих школярів, тож її географія розширилася. Окрім Києва, наразі функціонують відділення в Харкові, Львові та Дніпрі, у яких сотні учнів під керівництвом IT-фахівців щороку здобувають базові знання та навички програмування Java на Android і розробляють власні проєкти: додатки, програми, ігри тощо.

Програма "Samsung IT-школи" розрахована на один навчальний рік, який складається з 4-х основних модулів. Сюди входять: основи програмування мовою Java, об’єктно-орієнтоване програмування мовою Java для Android, основи інформаційної безпеки, ознайомлення із системами управління базами даних на прикладі SQLite. Заняття проходять двічі на тиждень на базі спеціально обладнаних класів у приміщеннях загальноосвітніх шкіл та ліцеїв. У кінці курсу випускники захищають власні проєкти - мобільні додатки для Android.

Усе навчання безкоштовне, потрібно тільки пройти попередній відбір і пройти тестування, за результатами якого буде визначено найкращих претендентів, зарахованих до "Samsung IT-школи". Заняття відбуваються двічі на тиждень протягом одного навчального року - зазвичай у сучасних комп’ютерних класах, спеціально обладнаних компанією Samsung.

"Хоча пандемія змусила розробити рішення для комбінованого навчання, поєднуючи віддалений формат з заняттями у класах. Що аж ніяк не може завадити мотивованим особистостям здобувати якісну освіту: цього року вже другий курс завершив навчання й представив результати своєї праці онлайн", - додають у компанії.

Щоб стати учнем IT-школи потрібно до 20 вересня 2021 року заповнити форму за посиланням. Усім зареєстрованим буде повідомлено деталі й умови проведення вступного тестування. За підсумками тестування учні отримають можливість безкоштовно навчатися в "Samsung ІТ-школі".