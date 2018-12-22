ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

За секунди до: син відомого мільйонера зняв падіння літака перед катастрофою

STYLERЖиття    22.12.2018 - 19:39
За секунди до: син відомого мільйонера зняв падіння літака перед катастрофою
Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

Трагедія сталася в кінці 2017 року

Син відомого мільйонера Річарда Казінса зняв падіння літака за кілька секунд до його краху. Фото він зробив з ілюмінатора. В результаті події загинули шестеро людей, передає таблоїд Daily Mail. Трагедія сталася ще в кінці 2017 року, але знімки з камери опубліковані тільки зараз.

На фотографіях видно, як літак летить повз річки Хоксбері в Австралії і наближається до води. Саме ці знімки допомогли поліцейським розібратися в тому, що трапилося.

За секунди до: син відомого мільйонера зняв падіння літака перед катастрофою

Фото: Падіння літака (Gareth Morgan)

Копи з'ясували, що гідролітак прямував до популярного туристичного пляжу Роуз Бей, але звернув з звичного маршруту та його чекало падіння в річку.

За версією поліцейських, пілот відволікся або збився з маршруту. Також поліція перевіряє інформацію про стан його здоров'я.

За секунди до: син відомого мільйонера зняв падіння літака перед катастрофою

Фото: Падіння літака (Gareth Morgan)

Фото зробив син 44-річного британського мільйонера Річарда Казінс. Він загинув, як і четверо членів його сім'ї. Річард Казінс обіймав посаду виконавчого директора найбільшої в світі кейтерингової компанії Compass Group.

Як раніше повідомлялося, в Австралії літак повернувся в аеропорт через повідомлення про загрозу.

У США літак впав на футбольне поле, є загиблі В Австралії літак повернувся в аеропорт через повідомлення про загрозу
Новини України Літак
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся