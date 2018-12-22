За секунди до: син відомого мільйонера зняв падіння літака перед катастрофою

Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

Трагедія сталася в кінці 2017 року

Син відомого мільйонера Річарда Казінса зняв падіння літака за кілька секунд до його краху. Фото він зробив з ілюмінатора. В результаті події загинули шестеро людей, передає таблоїд Daily Mail. Трагедія сталася ще в кінці 2017 року, але знімки з камери опубліковані тільки зараз.

На фотографіях видно, як літак летить повз річки Хоксбері в Австралії і наближається до води. Саме ці знімки допомогли поліцейським розібратися в тому, що трапилося.

Фото: Падіння літака (Gareth Morgan)

Копи з'ясували, що гідролітак прямував до популярного туристичного пляжу Роуз Бей, але звернув з звичного маршруту та його чекало падіння в річку.

За версією поліцейських, пілот відволікся або збився з маршруту. Також поліція перевіряє інформацію про стан його здоров'я.

Фото: Падіння літака (Gareth Morgan)

Фото зробив син 44-річного британського мільйонера Річарда Казінс. Він загинув, як і четверо членів його сім'ї. Річард Казінс обіймав посаду виконавчого директора найбільшої в світі кейтерингової компанії Compass Group.

Як раніше повідомлялося, в Австралії літак повернувся в аеропорт через повідомлення про загрозу.