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За секунды до: сын известного миллионера снял падение самолета перед крушением

STYLERЖизнь    22.12.2018 - 19:39
За секунды до: сын известного миллионера снял падение самолета перед крушением
Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

Трагедия произошла в конце 2017 года

Сын известного миллионера Ричарда Казинса снял падение самолета за несколько секунд до его крушения. Фото он сделал из иллюминатора. В результате случившегося погибли шесть человек, передает таблоид Daily Mail. Трагедия произошла еще в конце 2017 года, но снимки с камеры опубликованы только сейчас.

На фотографиях видно, как самолет летит мимо реки Хоксбери в Австралии и приближается к воде. Именно эти снимки помогли полицейским разобраться в случившемся.

За секунды до: сын известного миллионера снял падение самолета перед крушением

Фото: Падение самолета (Gareth Morgan)

Копы выяснили, что гидросамолет направлялся к популярному туристическому пляжу Роуз Бей, но свернул с привычного маршрута и его ждало падение в реку.

По версии полицейских, пилот отвлекся либо сбился с маршрута. Также полиция проверяет информацию о состоянии его здоровья.

За секунды до: сын известного миллионера снял падение самолета перед крушением

Фото: Падение самолета (Gareth Morgan)

Фото сделал сын 44-летнего британского миллионера Ричарда Казинса. Он погиб, как и четверо членов его семьи. Ричард Казинс занимал пост исполнительного директора крупнейшей в мире кейтеринговой компании Compass Group.

Как ранее сообщалось, в Австралии самолет вернулся в аэропорт из-за сообщения об угрозе.

 

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