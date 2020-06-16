У мережі показали сумний стан курортного міста в Криму: тепер живіть з цим

В окупованому Росією Криму так звана влада абсолютно не хвилюються станом курортних міст, навіть з настанням туристичного сезону. Так, наприклад, в Ялті стан доріг в місті знаходиться в кричному положенні. Після ремонту водопроводу в Ялті ями на дорогах просто засипали щебенем.

"Ялта. Ремонти водоканалів завершені. Тепер живіть з цим", - підписали фото в пабліці.

Судячи по знімках, окупаційні влади залишили все, як є на дорогах і їх абсолютно не хвилює, що щебінь розмиє після першого ж дощу.

В Ялті водопроводи засипали щебенем (фото: twitter.com/life_in_yalta)

До речі, зараз у Крим почали наполегливо закликати росіян, обіцяючи їм, що по поверненню з півострова не потрібно буде ізолюватися на 14 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як ми писали раніше, в окупованому Росією Криму в курортній Миколаївці близько Севастополя п'яна жінка влаштувала бійню на пляжі.