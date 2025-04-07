Что посмотреть, чтобы поверить в себя: 10 фильмов для тех, кто начинает все сначала
Если вы ищете фильмы для вдохновения и ищете сюжет, в котором главные герои преодолевают препятствия на пути к новой и счастливой жизни - не обязательно смотреть только драмы. Существует немало историй, в которых есть и юмор, и фэнтези, и просто вайб кардинальных изменений.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 10 фильмов для тех, кто хочет начать новую жизнь.
"Дикая"
Биографическая лента расскажет о женщине, жизнь которой не привела ее к осуществлению мечты. Все, чего она хотела, оказалось полным разочарованием. Но главная героиня не планирует сдаваться, а потому решается на кардинальные изменения и очень смелую авантюру.
"В погоне за счастьем"
Культовый фильм позволит вам иначе взглянуть на свою жизнь. Главный герой, который стремится подарить своему сыну лучшее будущее, докажет, что путь к успеху очень тяжелый. Но тот, кто продолжает идти, получит желаемое.
"Начни сначала"
Когда кажется, что скучная жизнь уже никогда не изменится - просто вспомните историю этой главной героини. Возможно все, главное сильно в это поверить. Легкий фильм не даст вам грустить и вдохновит на что-то грандиозное.
"Стажер"
Максимально позитивный фильм, который научит вас никогда не сдаваться. Даже если кажется, что уже слишком поздно что-то менять - просто попробуйте. История о мужчине, который начал все с нуля, когда мог просто сложить руки и признать поражение, вас вдохновит.
"Прежде чем я уйду"
А этот фильм, хотя и кажется простой комедией, способен натолкнуть вас на интересные мысли. "Черный" юмор и глубокий сюжет - такое бывает редко. Поэтому смотрите, как судьба спасет того, кто и не мечтал о новой жизни.
Также смотрите:
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"Эрин Брокович"
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"Человек, который изменил все"
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"Все всегда и одновременно"
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"Жизнь Пи"
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"У зеркала два лица"
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