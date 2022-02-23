Після скандалу з Нацвідбором Паш в сльозах розповіла всю правду про розрив з бойфрендом-французом

Колишній Паш - афро-француз, музикант, учасник електронного тріо Dop та кліпмейкер Джон (він же Натан Дейзі).

Виявилося, відносини між закоханими були дуже напруженими та навіть токсичними, за словами самої співачки. До того ж обранець був відчутно старший за юну другу половинку.

Після публікації весільного фото Аліни та Джо, мережа зарясніла заголовка про те, що українка зв'язала себе шлюбом з французьким музикантом, але це виявилося неправдою.

Аліна та Джо просто знялись в атмосферному фотосеті - весілля не було (instagram.com/nthdsy)

Пара розписана не була, а фото у весільній сукні - лише частина веселого фотосету закоханих.

Кілька років тому пара розірвала стосунки, але ексзакохані залишилися в дружніх і робочих відносинах - вони продовжують співпрацювати.

Так, під час обговорення з ведучою свіжого треку "Абулія", який вийшов у грудні минулого року, Аліна зі сльозами на очах зважилася на одкровення про минуле.

Вона натякнула, що в її житті було місце маніпуляції і співзалежним відносинам.

"Ну токсичні один одному. Але ти любиш... і дуже-дуже, зрештою, виходить складно взяти та просто відрізати. Це складніше", - висловилася Паш.

Але Аліна вдячна ексбойфренду за неоціненний життєвий досвід і спільно пройдений шлях. Така школа життя дуже змінила саму співачку.

"Я суперэмоциональная дівчинка. В мені та агресії багато, і злоби, і образи. Я не Свята, або в балансі. Я вчуся. Виявляється, завжди потрібно стежити за тим, що ти говориш, особливо у нас в Україні", - висловилася Паш.