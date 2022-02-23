Після скандалу з Нацвідбором Паш в сльозах розповіла всю правду про розрив з бойфрендом-французом

Аліна Паш опинилася в епіцентрі скандалу після перемоги на Нацвідборі на Євробачення 2022 - виявилося, що співачка надала фейкову довідку про поїздку до Криму з боку України, її дискваліфікували. Після цього артистка вирішила взяти тайм-аут в соцмережах і зникнути з поля зору шанувальників на деякий час.
Правда, дівчина встигла дати інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна", в якому розповіла і про скандальну ситуацію, і про особисте життя.
Колишній Паш - афро-француз, музикант, учасник електронного тріо Dop та кліпмейкер Джон (він же Натан Дейзі).
Виявилося, відносини між закоханими були дуже напруженими та навіть токсичними, за словами самої співачки. До того ж обранець був відчутно старший за юну другу половинку.
Після публікації весільного фото Аліни та Джо, мережа зарясніла заголовка про те, що українка зв'язала себе шлюбом з французьким музикантом, але це виявилося неправдою.
Аліна та Джо просто знялись в атмосферному фотосеті - весілля не було (instagram.com/nthdsy)
Пара розписана не була, а фото у весільній сукні - лише частина веселого фотосету закоханих.
Кілька років тому пара розірвала стосунки, але ексзакохані залишилися в дружніх і робочих відносинах - вони продовжують співпрацювати.
Так, під час обговорення з ведучою свіжого треку "Абулія", який вийшов у грудні минулого року, Аліна зі сльозами на очах зважилася на одкровення про минуле.
Вона натякнула, що в її житті було місце маніпуляції і співзалежним відносинам.
"Ну токсичні один одному. Але ти любиш... і дуже-дуже, зрештою, виходить складно взяти та просто відрізати. Це складніше", - висловилася Паш.
Але Аліна вдячна ексбойфренду за неоціненний життєвий досвід і спільно пройдений шлях. Така школа життя дуже змінила саму співачку.
"Я суперэмоциональная дівчинка. В мені та агресії багато, і злоби, і образи. Я не Свята, або в балансі. Я вчуся. Виявляється, завжди потрібно стежити за тим, що ти говориш, особливо у нас в Україні", - висловилася Паш.
Нагадаємо, що на Євробачення 2022 в Турин від України поїдуть репери KALUSH Orchestra.