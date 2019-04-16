Ми не якийсь там собор: київський ресторан оскандалився через Нотр-Дам

Пожежа в Нотр-Дам де Парі стала національною і світовою трагедією, а також об'єктом для жартів і спекуляцій
Пожежа в Соборі Паризької Богоматері, яка сталася в понеділок, 15 квітня, викликала хвилю скандалів через недоречні жарти про подію національного та світового масштабу. В цей раз оскандалився київський ресторан Tarantino Grill&Wine. У Facebook з'явилася публікація від імені ресторану з недоречним жартом.
У публікації було написано, що "ресторан - не якийсь там собор, тому у них курять в строго відведених для цього місцях". Пізніше пост був видалений, однак його встигла заскрінити і поширити користувач Olga Kari.
Пожежа в Нотр-Дам де Парі - ресторан Tarantino Grill&Wine потрапив у скандал (скрін: facebook.com/kariolga)
Зазначимо, що пожежа в Соборі Паризької Богоматері стала об'єктом для жартів з боку Тараса Березовця. Так, відомий журналіст пов'язав загоряння собору з візитом Володимира Зеленського у Францію.
Користувачі мережі відразу ж накинулися на адміністрацію ресторану з гнівними коментарями.
Раніше ми публікували фото наслідків пожежі в Нотр-Дам де Парі, зроблені з висоти пташиного польоту, а також фото і відео жахливої трагедії, яка знищила світову історичну цінність.
А також робили фотопідбірку приголомшливих знімків легендарного собору до пожежі, що знищила пам'ятник архітектури.