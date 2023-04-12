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Певец из Мариуполя рассказал историю любви, которая зародилась в довоенном Донецке (видео)

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Среда 12 апреля 2023 19:55
Певец из Мариуполя рассказал историю любви, которая зародилась в довоенном Донецке (видео) Requitir (фото: пресс-служба артиста)
Автор: Styler

Мариупольский исполнитель Requitir представит трек "Залишився сам". Это личная история любви артиста, которая началась в довоенном Донецке, оккупированном сегодня российскими захватчиками.

В сингле парень рассказывает о влюбленных, живших на два города. Как и в большинстве схожих историй, голливудского хеппи-энд нет - есть суровая жизненная реальность...

"Этот трек создавался не для того, чтобы рефлексировать по прошлой любви. Эта история о том, что все наши романтические истории - собственный опыт: у кого-то хороший, а у кого-то нет. Но это не повод быть в отчаянии после давно закончившихся отношений. Все мы делаем выводы, чтобы потом наша жизнь стала лучше", - рассказывает Requitir.

Основной месседж "Залишився сам" в том, что не нужно гиперболизировать искусственно созданные ванильные песни, не имеющие ничего общего с реальными отношениями.

Вместе с треком артист показал клип, главной героиней которого стала Ева Машталер.

Напомним, что в январе Requitir представил трек "Моє море темне", посвященный другу, которого россияне расстреляли на мариупольском блокпосте.

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