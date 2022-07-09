Ці способи допомжуть правильно зберігати волоські горіхи: не будуть з’являтися шкідники

Найкращим засобом боротьби зі шкідниками є профілактика.

Необхідно очищені горіхи викласти на деко, застелене пергаментом, і відправити в розігріту духовку (температура - до 80 градусів).

У духовці волоські горіхи повинні провести годину. Після цього потрібно підняти температуру до 120 градусів і вимкнути духовку.

Варто дочекатися, поки горіхи охолонуть і перекласти їх в полотняний мішечок. Так, горіхи будуть надійно зберігатися.

Також досвідчені господині рекомендують зберігати волоські горіхи в холодильнику. Оскільки в них міститься масло, а з часом плоди можуть прогіркнути, а прохолодне середовище не дозволяє продукту набувати гіркуватого смаку.

Як правильно зберігати волоські горіхи (freepik)

Додамо, що волоські горіхи допомагають знизити холестерин в кров. Дозрілі горіхи є високоактивним лікарським засобом і смачним продуктом харчування. Калорійність в два рази перевищує пшеничний хліб вищого гатунку.

Ці горіхи містять багато клітковини і олії, які покращують діяльність кишківника. Вкрай корисні літнім людям, схильним до закрепів.

До того ж волоський горіх протипоказаний тим людям, у яких є індивідуальна непереносимість, алергія. В цей продукт входить велика кількість рослинного білка, який, за певних умов, може бути провокатором появи алергічних реакцій або погано засвоюватися організмом.

Не можна вживати волоські горіхи людям, які страждають шкірними захворюваннями, наприклад, псоріазом та екземою, бо речовини, що містяться в них, можуть викликати загострення захворювань.